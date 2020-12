Fa ancora discutere l’omicidio-suicidio avvenuto ieri a Trebaseleghe, provincia di Padova. Un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso con coltellate alla gola i due figli, un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 14 anni, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire tutte le fasi di questa tragedia. Non ci sono ancora ipotesi sulle ragioni che hanno spinto l’uomo a prendere in mano un coltello e commettere questo duplice omicidio e poi il suicidio.

La comunità del piccolo paese nel padovano è sconvolta dall'accaduto. Nessuno poteva immaginare che la casa di via Sant'Ambrogio dove il padre Alessandro viveva con i suoi figli Francesca e Pietro. L'uomo era divorziato da tempo dalla madre dei due ragazzi che vive poco lontano dal luogo di questa tragedia. Ancora non è chiaro se Alessandro abbia ucciso i figli la sera, poco dopo che i due si erano addormentati, oppure al mattino. Intanto però un particolare orrendo emerge dalle prime ricerche.















Sembra infatti che Francesca e Pietro avessero compreso cosa stesse succedendo. Forse i due ragazzi hanno visto il padre con il coltello in mano e hanno provato a fuggire. Purtroppo, però, Alessandro è riuscito a raggiungerli e a colpirli alla gola con l'arma. Per i due adolescenti non c'è stato nulla da fare. Subito dopo l'uomo ha usato lo stesso coltello per colpirsi alla carotide e anche per lui non ci sono state possibilità di sopravvivere.















Uno degli aspetti che tuttora sono avvolti nel mistero è come mai nessuno abbia sentito rumori o grida. La villetta è circondata da altre abitazioni, ma a quanto pare non ci sono testimoni. A dare l'allarme è stato un fratello di Alessandro che, arrivato nella casa, ha aperto la porta e ha visto i tre cadaveri. Poco dopo l'uomo ha chiamato i carabinieri e piano piano tutta la vicenda è emersa nella sua orrenda ferocia.









Al momento le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo coordinati dal pm Sergio Dini. Dopo essere giunti sul posto gli uomini dell’Arma hanno iniziato ad analizzare il luogo del duplice omicidio e del suicidio e a raccogliere reperti per diverse ore. Tuttavia non si è ancora riusciti a formulare una valida ipotesi sui motivi che hanno spinto l’uomo ad una simile mattanza. L’uomo, falegname con la passione per la filosofia olistica, secondo i conoscenti stava attraversando un periodo positivo dopo la separazione e stava con una nuova compagna.

