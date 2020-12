“Aveva solo 27 anni”. Lo schianto tremendo e per Marta non c’è stato più nulla da fare. Tornava a casa per le vacanze di Natale

Un incidente letale strappa via la vita alla giovane Marta. Lo schianto è stato decisivo per Marta Gori, studentessa originaria di Padova che stava ultimando la sua formazione con un master a Udine. Era sulla strada per fare rientro a casa per le vacanze di Natale, ma per la 27enne purtroppo il destino è stato avverso. Marta è la vittima di un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Originaria di Padova e ricca di talento e passione per la fotografia. Marta Gori ha conseguito il titolo di laurea nel mese di aprile per poi decidere di proseguire gli studi con un master a Udine. Una giovane donna ricca di stimoli e di esperienze che avrebbero continuato ad arricchire la sua vita. Dopo l’ Erasmus, anche all’Università di Deusto, a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi la sua scelta è caduta sul master in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni e proprio nella città friulana. Ma non solo lo studio nella vita di Marta. La 27enne era anche pallavolista provetta indossando la maglia della Medovolley nel ruolo di centrale e attualmente era entrata anche nella Gtn Volleybas di Udine per il campionato di B1. Amava gli animali al punto da collaborare persino con uno studio veterinario. (Continua a leggere dopo la foto).















Purtroppo un tragico incidente è stato letale. Marta stava tornando a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere il periodo delle vacanze di Natale a Padova quando nella corsia in direzione Milano dell’autostrada A4, tra lo svincolo di allacciamento con l’A13 e quello di Padova Est è avvenuto il tragico incidente che ha coinvolto più mezzi. Lo schianto della sua auto sul guard rail laterale che delimita la carreggiata e per Marta nulla da fare. (Continua a leggere dopo le foto).









Sette in totale i veicoli coinvolti, tra cui un furgone. Il cagnolino della vittima è rimasto illeso, seppur l’utilitaria della giovane sia uscita del tutto distrutta. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale del compartimento di Venezia, competente per quel tratto di autostrada. Nessuno degli altri occupanti dei mezzi è rimasto ferito.

“Si sono contagiati al funerale”. Covid, nuovo focolaio: 12 positivi. “Stop veglie e cortei”