“Una condanna ancora più dura”. Morte Gaia e Camilla, il pm aveva chiesto 5 anni per Pietro Genovese. La decisione del giudice

Condanna a 8 anni per Pietro Genovese, il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due ragazze sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sentenza è stata emessa dal gup Gaspare Sturzo. Il giovane è scoppiato in lacrime alla lettura del dispositivo. Il pm Roberto Felici questa mattina, nell’udienza svoltasi nell’aula bunker di Rebibbia aveva chiesto una condanna a 5 anni.

“Per quanto ci riguarda la sentenza non rispecchia quello che è emerso dagli atti, soprattutto rispetto al rosso pedonale” dicono gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, che hanno difeso al processo Pietro Genovese. “Comunque tutte le sentenze si rispettano e le motivazioni ci daranno conto del ragionamento del giudice”. (Continua a leggere dopo la foto)















”Il dramma di Pietro lo ha manifestato lui stesso durante questo processo, la morte di Gaia e Camilla ha cambiato per sempre la sua vita e non pensa ad altro da quel giorno – aggiungono Coppi e Tognozzi- Evidentemente con la pena irrogata vede tutto ancora drammaticamente più buio”. (Continua a leggere dopo la foto)























“Un grande dolore ma anche una grande vittoria per noi” ha detto la madre di Gaia Von Freymann, piangendo. “Le bambine non torneranno più a casa ma la soddisfazione è non aver avuto nessun concorso di colpa. Le ragazze hanno attraversato sulle strisce, con il verde pedonale, i nostri avvocati sono stati bravissimi a dimostrare ciò. Non ci aspettavamo una sentenza così”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Giustizia è fatta, volevamo solo giustizia” sottolinea la mamma di Camilla Romagnoli. “Questa sentenza la dedico a tutte quelle mamme e famiglie che purtroppo non l’hanno avuta. Ci speravo e l’abbiamo avuta”.

Ti potrebbe anche interessare: “È lui il più bello della casa”. GF Vip, Dayane ne è certa: “Con quel fisico!”. E i fan aspettano già il bacio. Ah però