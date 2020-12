“Si sono contagiati al funerale”. Covid, nuovo focolaio: 12 positivi. “Stop veglie e cortei”

Collepasso, focolaio dopo la celebrazione dei funerali. La vicenda colpisce l’attenzione pubblica. Accade nel cuore del Salento, dopo che un’intera famiglia aveva celebrato il funerale del parente defunto. Dopo la notizia della positività al Covid della vedova, a catena, anche 12 contagiati tra i parenti.

Non solo i figli, ma anche i fratelli e le cognate, per un totale di 12 contagiati Covid. Non poteva mancare l’appello del sindaco di Collepasso, Paolo Menozzi, nel cuore del Salento che osì ha parlato ai suoi concittadini: “Stop a cortei a piedi e cerimonie nell’abitazione del defunto”. Scattano le restrizioni per cercare di arginare la diffusione del virus nella comunità. (Continua a leggere dopo la foto).















E sulla pagina Facebook il primo cittadino annuncia: “Dai dati ufficiali recentemente pervenuti, emerge che la maggiore diffusione del contagio deriva dagli incontri in occasione delle visite nelle abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche in chiesa e di sepoltura in cimitero” . Non solo il dolore di aver dato l’ultimo saluto al parente defunto, ma adesso in famiglia esiste anche la preoccupazione di scongiurare il peggio. (Continua a leggere dopo la foto).















A dare notizia del focolaio scoppiato in famiglia la Asl. Panico anche nella comunità. Infatti si apprende che al funerale avrebbero partecipato parenti ma anche conoscenti di altri paesi. Menozzi afferma: “Non si potrà sostare sul sagrato e ci si dovrà subito recare al cimitero in automobile. Qui potranno entrare solamente i parenti stretti del defunto, in numero contenuto e per un tempo limitato”. (Continua a leggere dopo le foto).









I 12 contagiati Covid rimangono in isolamento domiciliare, e nel frattempo si spera che non siano stati contagiati anche ulteriori partecipanti della cerimonia funebre. Notizie come queste, a distanza di pochi giorni dalla Viglia di Natale, continuano a invitare la collettività ad assumere atteggiamenti responsabili al fronte della diffusione del virus che desta ancora non poche preoccupazioni.

“Non ti lascio”. Lorenzo muore, Letizia lo segue poco dopo: erano sposati da 63 anni