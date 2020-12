“Non consumatelo”. Prodotto alimentare richiamato dal mercato, l’allerta del Ministero della Salute. Marca e lotto

Richiamo del prodotto alimentare dal mercato. A comunicarlo il Ministero della Salute attraverso una nota resa pubblica sul portale ufficiale. Il prodotto in questione contiene tra gli ingredienti usati per la preparazione sesamo nero a rischio presenza di allergeni.

A essere stati richiamati dal mercato, questa volta, sono i Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto del marchio On – Le Furezze per rischio presenza di allergeni. All'interno, infatti, vi è del sesamo nero, che è un allergene. Ad annunciarlo il Ministero della Salute con una nota pubblicata sul proprio sito internet ufficiale. Ecco marca e lotto.















Come detto, il prodotto in questione è: Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto del marchio On – Le Furezze. Il lotto interessato dal provvedimento è il numero E333/54 prodotto da Le Furezze di F. Iseppato nello stabilimento di Via Alberto da Giussano, 36 a Bovolone, in provincia di Verona, e con data di scadenza fissata al maggio 2021.















Nello specifico il prodotto di largo consumo è commercializzato in confezioni da 150 grammi con etichettatura non corretta: all'interno, infatti, vi è del sesamo nero, che è un allergene, che non è stato dichiarato nella lista degli ingredienti. I consumatori sono stati sollecitati a restituire le confezioni acquistate :"chiunque abbia acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, il quale a sua volta provvederà al rimborso o al cambio con un altro prodotto dallo stesso valore".









La lista dei richiami continua dunque ad allungarsi, infatti tutti ricorderanno quando le scorse settimane è stato lanciato il ritiro del Croccante con sesamo per un possibile rischio chimico per i consumatori e anche in tal caso non solo il divieto di consumarlo ma anche di riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza lo scontrino.

