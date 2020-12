Covid, intervento record in Italia. È la prima volta al mondo: la conferma dall’ospedale

È una storia di speranza e fiducia quella che arriva dall’ospedale Molinette di Torino. Che la struttura fosse un fiore all’occhiello della sanità italiana già lo si sapeva e le numerose donazioni che arrivano alla Fondazione Ricerca Molinette sono un’ulteriore conferma della sua credibilità. Ma l’intervento eseguito dall’equipe del professor Renato Romagnoli ha sicuramente dell’incredibile e rappresenta un primato mondiale.

Per la prima volta al mondo, infatti, il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato in una persona anch’essa positiva. A donare l’organo è stata una donna di 66 anni e l’intervento è durato ben nove ore. Si è trattata di un’operazione non solo lunga e difficile dal punto di vista tecnico, ma anche piuttosto faticosa per il team di specializzati che l’ha eseguita. (Continua a leggere dopo la foto)















L’intervento è stato portato a termine nei giorni scorsi, dopo che il Centro Nazionale Trapianti aveva avviato un programma di donazione di organi da soggetti con infezione da SARS-CoV-2, ovviamente riservato a individui riceventi anch’essi positivi. Il 10 dicembre scorso dalla Rianimazione dell’ospedale di Domodossola è arrivata la segnalazione al Centro Regionale Trapianti piemontese, diretto dal professor Antonio Amoroso, della volontà da parte dei familiari di una donna risultata positiva al virus di donare gli organi. (Continua a leggere dopo la foto)















Fortunatamente le condizioni del fegato erano compatibili con la donazione. Donazione immediatamente accettata dal Centro Trapianto di Fegato di Torino, visto che proprio quello stesso giorno era stato compreso nella lista d’attesa un uomo di 63 anni, originario della Calabria, affetto da cirrosi complicata da neoplasia epatica primitiva. Uomo risultato compatibile con la donatrice. Anche quest’ultimo era risultato positivo al Covid. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre l’equipe del Centro Trapianto Fegato ha prelevato il fegato dalla donatrice nell’ospedale di Domodossola. Nello stesso tempo il paziente ricevente è stato sottoposto agli accertamenti pre-operatori necessari. L’intervento chirurgico, durato 9 ore, è stato brillantemente eseguito dal professor Romagnoli in persona, con l’ausilio dei suoi collaboratori. Alla fine dell’operazione il paziente è stato ricoverato in Rianimazione Covid 1, ma già dopo 24 ore, vista la normale funzionalità del nuovo fegato, è stato estubato.

