Ore difficili e piene di tensione nel governo Conte. Allo studio le muove misure che dovrebbero entrare in vigore con un DPCM ad hoc nella giornata di venerdì. A parlare nelle ore scorse è stato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia che a sky tg24 ha dichiarato: “E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente”.

"Questo – aggiunge – non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia di Natale all'Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è". A chi domanda se arriveranno misure restrittive anche per il weekend alle porte, Boccia risponde: "Fosse per me lo farei stasera, ma io sto parlando del periodo di festività. Per gli altri giorni ognuno ha il suo colore e molte regioni sono in area gialla: mi auguro solo che ci sia autodisciplina, io se vedo tante persone nelle strade vado a casa".















"Vogliamo tutti più restrizioni nel momento in cui il Paese si ferma. E il Paese si ferma durante le festività. Nel momento in cui siamo tutti a casa e quasi tutti fermi, ha senso mantenere il Paese aperto o no? Noi riteniamo di no, non solo io e Zaia. E' stato detto in maniera chiara ieri con tutti i presidenti di regione, abbiamo tutti la stessa posizione. Si tratta di decidere nelle prossime ore quali restrizioni adottare, io penso che sia più opportuno restringere il più possibile".















L'ipotesi, scrive Repubblica: " è di portare tutta l'Italia in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio con deroghe solo per le messe e per incontrare genitori o partner. Chiusi negozi, bar e ristoranti, vietato uscire di casa salvo i casi consentiti. Ma sul tema si sta discutendo ancora in queste ore con l'obiettivo di arrivare a un compromesso con quella fetta di governo ben più rigorista e in attesa di conoscere la posizione di Matteo Renzi e dei suoi".











Venerdì sera, come detto in apertura il provvedimento dovrebbe essere reso noto. Dead line prevista: le 18, dopo una serie di riunioni dovrebbe essere convocato il Consiglio dei ministri, preceduto da una riunione dei capidelegazione. Le nuove misure dovrebbero essere varate già domani, o al più tardi sabato. Troppo in ritardo secondo molti.

