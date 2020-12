Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 è stata registrata nella zona di Milano. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo lombardo. Non è ancora chiaro se ci siano stati danni a persone o cose. L’epicentro è stato individuato, secondo una stima preliminare, a Cesano Boscone. Danni in alcuni appartamenti con mobili e suppellettili caduti scrive Repubblica (in aggiornamento)

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.3 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. Il territorio del comune di Milano ricade in Zona 3 nella Classificazione Sismica dell’Italia. Quindi con rischiosità sismica bassa, ma può essere soggetta a scuotimenti modesti che non dovrebbero causare danni alle infrastrutture, sempre che siano state costruite come prevedono le norme. Ma si sa che queste non di rado sono state aggirate. Continua dopo la foto















Di certo il termine modesto è soggettivo, infatti durante le forti scosse sismiche del terremoto dell’Emilia, a Milano furono percepite e ci fu parecchia ansia. In specie il 29 maggio 2012 alle nove del mattino, quando in Emilia ci fu una scossa fortissima che causo altre vittime, a Milanolampioni delle vie oscillarono per molti secondi. Lo scuotimento fu avvertito per strada, e persino in auto. Furono sgomberate in via precauzionale le scuole, uffici. Fu una giornata di emergenza preventiva. Continua dopo la foto















Ma sono parecchie le volte in cui in questo decennio Milano ha percepito i terremoti avvenuti attorno. E ogni volta l’ansia ha prevalso alla ragione. Il terremoto fa paura. Ma per trovare una scossa sismica importante nella zona di Milano si deve andare indietro nel tempo di alcuni secoli, quando nella zona vicino a Monza, era il 26 novembre del 1396 si ebbe una scossa fortissima, con una magnitudo che uno studio recente ha classificato in 5,35, ed una intensità di 7-8 gradi nella scala MCS. Continua dopo la foto













I danni nell’area interessata furono ingenti, anche perché all’epoca la prevenzione non esisteva. Altri terremoti sono avvenuti in altre epoche, pare sino a magnitudo 4.0, ma Milano città no è mai stata nell’epicentro di un sisma superiore a 4.0, mentre aree non molto distanti dalla città invece sì.

Tu potrebbe interessare: “Mi vendicherò!”. GF Vip, Cristiano Malgioglio non perdona. Concorrente avvisato, non sarà salvato