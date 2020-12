Un destino tragico e beffardo ha unito due amici, Andrea Noale e Paolo Sant. Appassionati entrambi di ciclismo Andrea e Paolo hanno condiviso tanti momenti felici insieme in sella ad una bicicletta. Purtroppo, però, i due si sono ritrovati insieme anche nell’ultima tappa della loro vita, nell’hospice Antica Fonte di Conegliano, comune in provincia di Treviso. Andrea e Paolo, infatti, sono stati colpiti da un male incurabile.

Martedì sera Andrea Noale, 48 anni, se ne è andato. E il giorno dopo anche Paolo Sant, 44 anni, ha lasciato la compagna Vania. Entrambi avevano una vita piena e un carattere determinato, ma la malattia non ha lasciato loro scampo. Ad Andrea e Paolo verrà dato l’ultimo saluto nello stesso giorno. Il funerale di Andrea sarà celebrato domani, venerdì 18 dicembre, a San Polo di Piave, mentre lo stesso giorno alla stessa ora nella chiesa parrocchiale di San Vendemiano si svolgeranno le esequie dell’amico Paolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Andrea Noale aveva corso con la maglia della Marense e poi con quella dell’Orsago, per poi diventare, una volta appesa la bici al chiodo, direttore commerciale di Sipa spa, azienda produttrice di contenitori in materiale plastico di Vittorio Veneto. Così lo ricorda la moglie Irani, con la quale aveva un figlio, Santiago: “Il lavoro era la sua grande passione. Ciò che faceva gli piaceva molto. Era entrato giovanissimo in Sipa, fino ad assumere il ruolo di direttore commerciale. Viaggiava molto, in Italia ed all’estero, Stati Uniti, Sud America, in Brasile”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un percorso molto simile è stato quello di Paolo Sant, amico di Andrea, persona molto solare e grande appassionato di ciclismo. La passione per la bici gli era stata trasmessa dal cugino Roberto, oggi direttore sportivo del Veloce Club San Vendemiano, il team del suo paese. Paolo era salito in bici prestissimo, all’età di sei anni, categoria giovanissimi, poi il passaggio agli allievi ed infine juniores. Qui, alla Orsago Mobil House, aveva conosciuto Andrea, figlio di Antonio allora alla guida dell’ammiraglia con Carletto Tonon. (Continua a leggere dopo la foto)









All’età di 25 anni Paolo decise di lasciare l’attività ciclistica, diventando operaio della Freschi Imballaggi di Cison di Valmarino. “Era attivo e gioioso – lo ricorda così il cugino Roberto Sant – sempre pronto a darmi una mano alle corse di biciclette”. Paolo è stato accompagnato nella lotta contro la malattia dalla fidanzata Vania, lascia nel dolore i genitori Giuseppe e Diva. Andrea e Paolo hanno condiviso così, oltre alla passione per la bici, anche le ultime ore di vita nello stesso hospice, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, consumati dalla stessa malattia.

Matteo e Matteo, amici morti a tre mesi di distanza: uniti dal nome e dal destino crudele