Una fitta alla pancia, Marina muore al nono mese di gravidanza insieme al suo bimbo

Un’immane tragedia si è verificata in Italia. Una donna di 38 anni è deceduta nella giornata di martedì scorso. Aveva accusato una fortissima fitta alla pancia durante un corso preparto, visto che doveva partorire ormai a giorni essendo al nono mese di gravidanza. Una morte giunta quinti improvvisamente, senza che ci fossero state altre avvisaglie. Per la precisione, mancavano solamente dieci giorni prima che il suo bimbo potesse venire alla luce. Dalla gioia al dramma in poco tempo.

La sfortunata donna si chiamava Marina Lorenzon e a morire è stato anche il bambino presente nella sua pancia. Dopo aver accusato il malore, è subito arrivato l’elisoccorso del Suem, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate repentinamente e per lei non c’è stato nulla da fare. Aveva 38 anni. Il futuro nascituro, che si sarebbe dovuto chiamare Kaylen, era stato concepito da Marina insieme al compagno Gerardo De Armas. Ed è stata anche rivelata la probabile causa del decesso. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto hanno potuto accertare i medici, ad esserle fatale sarebbe stata un’emorragia provocata molto probabilmente dalla rottura di un aneurisma addominale. La Lorenzon era dottoressa in Scienze zootecniche ed era tornata dall’Inghilterra e dalla capitale Londra proprio per partorire nel nostro Paese. Nonostante vivesse nel territorio britannico insieme al suo partner, avrebbe voluto condividere questa grossa gioia in compagnia della sua famiglia di San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. (Continua dopo la foto)















La 38enne se n’era andata all’estero due anni fa e aveva trovato un lavoro nella città londinese. Qui aveva conosciuto Gerardo, del quale si era innamorata. L’uomo è un percussionista originario di Cuba. Entrambi avevano voluto fare questo passo importante, ovvero diventare genitori, e ormai sembrava tutto pronto. Purtroppo però il destino si è messo di traverso, causando la tragedia. All’ospedale Ca’ Foncello hanno fatto di tutto per salvarle la vita, senza però riuscirci. (Continua dopo la foto)









I dottori hanno anche fatto un cesare d’urgenza, ma non è stato salvato nemmeno il piccolo. Nel dolore più profondo sono finiti i genitori, papà Giuliano e mamma Mariateresa, e la sorella più grande Elena, madre di due bimbi. La sorella 41enne ha affermato: “Non riesco a crederci, mi aspetto che si risvegli da un momento all’altro”. Non c’erano stati intoppi in questi nove mesi di gravidanza, dunque sarà comunque l’autopsia a fare piena luce su questa morte inaccettabile.

“La polizia è arrivata subito”. Valeria Fabrizi, sorpresa amarissima a ridosso di Natale: cosa è successo alla suor Costanza di Che Dio ci aiuti