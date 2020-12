Giovane poliziotto trovato morto dalla mamma nel suo letto. Francesco aveva 30 anni

Una morte tragica quella che ha colpito il corpo di Polizia durante la mattinata di ieri, mercoledì 16 dicembre. Quando la notizia del giovane poliziotto Francesco Magali si è diffusa, non sono rimaste altro che lacrime.

Francesco Magali è stato trovato morto dalla madre, nel letto della sua casa di Grosseto. Una morte improvvisa e inattesa, molto probabilmente avvenuta durante il sonno. Dolore e sgomento tra i colleghi della Squadra Volante in forza alla Questura di Genova. (Continua dopo le foto)





























L’agente Francesco Magali aveva appena trent’anni e non aveva mai sofferto di alcuna particolare patologia. Ad oggi familiari e amici sono in attesa dei risultati dell’autopsia effettuata sul corpo dell’agente. Stando a quanto riportato dai media locali, è stata la madre del poliziotto a rinvenire il corpo del giovane senza vita nel letto. Francesco era difatti in ritardo per il lavoro e la donna si era insospettita sentendo il rumore della sveglia che continuava a ripetersi. Da qui la tragedia, la scoperta straziante e l’immediata chiamata al 118. Gli operatori del 118 una volta giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agente di Polizia. (Continua dopo le foto)









Nel frattempo sui social i colleghi della Questura di Genova hanno deciso di scrivere e postare un toccante messaggio di condoglianze. In memoria del collega e amico Francesco Magali, prematuramente scomparso: “Il suono della sirena era quello che più di qualsiasi altra cosa al mondo riusciva a farti battere forte il cuore, con l’espressione trasognata di un bambino quando vede passare la macchina della Polizia. Si, perché tu questo lavoro hai iniziato ad amarlo sin da bambino. Sei cresciuto con la divisa cucita addosso, come dicevano tuo padre e tua madre, sei cresciuto con l’esempio di papà Giuseppe, il tuo ‘super poliziotto’ e la guida di mamma Masina, attenta e premurosa come solo una mamma sa fare. […] Siamo certi che anche lassù ti distinguerai per il tuo coraggio, il tuo altruismo e per il tuo splendido sorriso”.

“Sono loro”. Giallo di Firenze, corpi fatti a pezzi e riposti nelle valigie: ora quei cadaveri hanno forse un nome