“Piango tutti i morti, ma non ci scordiamo una cosa…”. Covid, le parole di Matteo Bassetti fanno già discutere

Sta facendo molto discutere una delle ultime dichiarazioni dell’infettivologo Matteo Bassetti sui morti da Covid 19. “Abbiamo tanti decessi perché abbiamo la sanità più etica del mondo. I nostri poveri anziani quando arrivano in reparto hanno scatole con 10-20 pastiglie, hanno molte comorbilità, purtroppo pagano un tributo molto alto. Più avanti vai con gli anni più ci arrivi acciaccato”.

Poi il medico dell’ospedale San Martino di Genova ha proseguito: “Piango tutti i morti da Covid, non dimentichiamo però che l’età media dei decessi è 80 anni”, ha detto a L’Aria Che tira su La7. E ancora: “Spesso ci sono delle giornate in cui si contabilizzano dei decessi riferiti ai giorni prima. Ci vogliono almeno tre settimane per vedere una riduzione dei decessi”.(Continua dopo la foto)















Critiche da parte di Bassetti anche nei confronti della divisione in zone dell’Italia: “Secondo me, il sistema colori delle Regioni doveva andare a colorare la provincia o il quartiere, non la Regione. Ad esempio in Venero alcune province stanno peggio di altre. Un provvedimento unico per l’Italia sarebbe un passo indietro e sarebbe come dire che finora abbiamo sbagliato tutto”. (Continua dopo la foto)















Bassetti ne ha anche rispetto alla decisione da parte del governo di invertire la tendenza maturata nelle ultime ore: “A questo punto sono confuso. Avevamo deciso di prendere una linea cioè di basarci sui dati dell’RT e sulla capienza degli ospedali e invece mi accorgo da 72 ore, cioè da quando in Germania hanno deciso di chiudere tutto che il nostro approccio non va bene. La cosa peggiore è l’incoerenza, se abbiamo scelto una linea seguiamola, guardiamo le Regioni dove sale la linea dei contagi e interveniamo, ma se diciamo che dobbiamo seguire il metodo tedesco chiudendo tutto, è come se dicessimo che abbiamo fatto cretinate. (Continua dopo la foto)









L’infettivologo aveva fatto discutere anche martedì 15 dicembre quando aveva parlato della febbre gialla come prossima pandemia: “Le infezioni vanno guardate con molta attenzione – aveva argomentato -. Non hanno un solo volto e non dobbiamo farci ingannare. C’è un motivo se si parla della nostra epoca come ‘l’epoca dei microbi’. Così come c’è un motivo se gli scienziati sapevano con assoluta certezza che sarebbe arrivata una pandemia simile a quella che abbiamo vissuto” e “la febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia”.

