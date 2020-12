Complici il Natale che si avvicina e gli sconti che agevolano le compere natalizie, questo fine settimana saranno tantissime le folle registrate tra le vie dello shopping, nelle stazioni e negli aeroporti. Scene che sicuramente finiranno al centro della polemica, soprattutto perché sono mesi che ormai gli esperti chiedono agli italiani di evitare assembramenti e mantenere le distanze al fine di rallentare il contagio Covid.

Dopo settimane con le serrande dei negozi abbassate, le vie del centro e i negozi di Lombardia e Piemonte fin dal mattino e per tutto il giorno sono state prese d'assalto per le compere. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, nel primo giorno della città fuori dalla zona rossa ha rivolto una raccomandazione ai torinesi a fare shopping "In modo responsabile. Supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia".





























Le folle assembrate appartenenti allo scorso weekend hanno dato un'immagine indegna di un Paese alle prese con una pandemia. Certamente errori su errori da ogni parte, politica e sociale, ma indubbiamente è cristallino quanto sia necessario evitare che per quindici giorni, da qui a Capodanno, succeda tutti i giorni. Ciò ci farebbe imbarcare in un 2021 all'insegna della terza ondata, più grave ancora rispetto alla seconda. Proprio per tale motivo si sta discutendo se ritornare alle restrizioni pre Italia zona gialla. Soprattutto perché il weekend che si appresta a venirci in contro (18-20 Dicembre), viste le premesse, è già stato etichettato da bollino rosso per quanto riguarda le vie dello shopping e le piazze della movida, ma soprattutto in stazioni e aeroporti.









È stimato che, da nord a sud, negli ultimi due giorni antecedenti allo stop ai movimenti infraregionali, che vige da lunedì 21, si muoveranno decine di migliaia di italiani, tra lavoratori, studenti fuorisede e famiglie che non rinunciano a ritrovarsi. Senza mettere in conto la moltitudine di italiani che si sposterà nelle seconde case. Sarà il Viminale a mettere in campo controlli imponenti per gestire l’esodo dalle città il prossimo weekend. Sorvegliate speciali le stazioni di Milano centrale e Roma Termini.

