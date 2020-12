“Non fateci vedere queste scene”. Covid, Italia fuori controllo: le immagini dello sdegno 

Le immagini dello shopping sfrenato nella giornata di domenica 13 dicembre hanno fatto il giro del web scatenando una pioggia di commenti e polemiche. L’Italia tutta in giallo, con qualche residua zona arancione, è tornata agli assembramenti e sembra che il buon senso e la cautela non basti. Non sono bastati i numeri dei contagi e dei morti da coronavirus per convincere gli italiani a restare a casa o comunque a non creare assembramenti in giro per le città e le vie dello shopping, che nella giornata di domenica si sono riempite all’inverosimile.

Per questo motivo alle sette di sera a Roma non c’è stata altra scelta che chiudere Fontana di Trevi. I vigili hanno isolato la zona affollata e ora si potrebbe procedere all’apertura contingentata per scongiurare la formazione di assembramenti. A poco sono servite le raccomandazioni arrivate dalle istituzioni locali come quella del governatore della Lombardia Attilio Fontana: “Meno sono le restrizioni più deve essere alta l’attenzione quotidiana”, aveva detto alla vigilia del cambio della regione da zona arancione a zona gialla. (Continua a leggere dopo la foto)















O come quello dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato che ha ricordato che “va mantenuta una linea di rigore” altrimenti “una terza ondata sarà inevitabile”.

Tra sabato 12 e domenica 13 dicembre gli italiani si sono riversati in strada creando assembramenti e proprio per questo motivo l’intenzione del governo è quella di andare verso un “irrigidimento” delle disposizioni sulla base di quello che è stato definito “modello Merkel”. Per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta l’ipotesi di disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date dagli scienziati. Non un nuovo lockdown, viene sottolineato, ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta Italia. (Continua a leggere dopo la foto)















Durissimo il commento del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri: “I siti sono pieni dei centri con insopportabili assembramenti di persone, dobbiamo stare attenti, perché quanto successo questa estate non accada più. Non fateci più vedere foto come quelle di oggi: dobbiamo evitare tutti che la terza ondata abbia luogo.Io non voglio considerare la probabilità della terza ondata, ma una possibilità. Lavoro tutto il giorno perché questo non accada ma serve che tutti gli italiani ci diano una mano: non fateci più vedere le foto di oggi, il desiderio, comprensibile, di tornare alla normalità deve aspettare un altro pò di tempo; serve il vaccino, arriviamoci”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Dipendiamo tutti dalle decisioni dell’Ema che prevede di liberare il primo vaccino il 29 dicembre, facciamo il tifo perché questo accada e perché il secondo possa essere autorizzato il 12 gennaio. – ha detto ancora Arcuri parlando dei tempi dei vaccini – Se questo succederà il vaccino inizierà ad essere somministrato in tutta Europa nello stesso giorno e realisticamente questo giorno sarà metà gennaio. Facciamo il tifo affinchè la campagna vaccinale parta tra il 12 e 15 gennaio e qualche giorno prima sarà un giorno simbolico perchè tutti i cittadini d’Europa iniziano a vaccinarsi. Partiremo con 300 punti di somministrazione, a regime saranno 1500. Abbiamo previsto di riuscire a vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro settembre, l’immunità di gregge si raggiunge se le persone sono vaccinate nel numero più alto possibile”.

