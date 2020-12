“2000 euro di multa”. Salasso per ristoratore e clienti: la polizia li ha sorpresi così

La storia è incredibile ma vera. La vicenda è accaduta in pieno centro storico a Venezia, e specificatamente in zona San Lio. Piovono ancora multe salatissime per chi non si attiene alle disposizioni indette per Dpcm in merito all’emergenza sanitaria. Questa volta la festa è stata tentata non all’interno dell’appartamento privato bensì in un noto locale del centro cittadino.

Ha pagato e a prezzo anche molto caro, il proprietario del locale che ha pensato di oscurare le vetrine del suo ristorante con fogli di giornale. Tutto per poter proseguire 'indisturbato' durante la festa privata con una decina di clienti. Così ha provato a raggirare le disposizioni previste per Dpcm, ma pagando tutto di tasca propria. E non solo. L'occhio della legge non ha potuto chiudere un occhio.















Le vetrine blindate dai fogli di giornale non hanno comunque impedito ai poliziotti di essere attirati dal volume alto della musica. E subito è scattata l'ispezione. Al momento dell'arrivo degli agenti, il ristorante contava 10 partecipanti di una festa che hanno usufruito di una porta di servizio posta sul retro per poter accedere al locale. A seguire la vicenda il commissariato San Marco della polizia di Stato, diretto dal vicequestore Riccardo Sommariva.















Non solo una multa salatissima per il proprietario del ristorante, ma anche la chiusura dell'attività prevista per cinque giorni. Il totale ha un danno economico di 1960 euro di multa più i guadagni persi di cinque giorni lavorativi. In più, durante il blitz nel locale, gli invitati sono stati 'beccati' a ballare sui tavoli e sorseggiare drink nella totale assenza di mascherine.









Dunque anche per i 10 partecipanti alla festa, sono scattate non solo le identificazioni, come da prassi, ma anche le sanzioni. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e alla luce di un’emergenza sanitaria che richiede ancora la massima cautela, la legge non può permettere che simili episodi continuino a mettere a rischio la salute collettiva.

