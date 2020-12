Malore improvviso, Anna muore a soli 17 anni. Un’intera comunità in lutto

Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole, immersi in un dolore lancinante. Anna Bardellone se n’è andata ad appena 17 anni, compiuti solamente il 28 novembre scorso. Una notizia terribile, che ha sconvolto i suoi genitori, i quali non potevano credere che la loro figlia fosse morta così giovane. Un decesso avvenuto dunque prematuramente e senza apparenti segnali allarmanti. Saranno fatti ulteriori approfondimenti sul dramma, che ha colpito un’intera comunità.

L'adolescente era originaria di Santa Giustina in Colle, un paese in provincia di Padova. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì scorso a causa di un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. La sua dipartita si è verificata all'interno dell'ospedale di Camposampiero e sembra sia stata originata da una crisi cardiaca. Ma non c'è certezza e saranno gli esami autoptici da effettuare sul suo cadavere a dover chiarire cosa sia realmente successo. Da brividi il commento di un medico.















Tutto il comune veneto, nel quale viveva Anna, è rimasto letteralmente sotto choc. Nessuno sa darsi una spiegazione di tutto ciò. Il medico del reparto di terapia intensiva, dove era stata portata la ragazza, si è rivolto così ai genitori affranti dalla sofferenza: "Il medico della Rianimazione mi ha detto: lassù qualcuno vuole sua figlia". Il primo a dare la notizia è stato 'Il Gazzettino', un sito locale veneto. Ora però mamma e papà vogliono scoprire tutta la verità sulla loro bambina.















La mamma della 17enne ha anche aggiunto: "Anna aveva un cuore grande, era testarda e tenace, tanto che quando si prefissava un obiettivo lo otteneva. Mia figlia ha lasciato qualcosa di sé a tante persone. Il momento che mi ha maggiormente commosso è quando l'altra sera in chiesa, alla veglia, mi si è avvicinato un suo professore del Newton e mi ha detto: 'Grazie cara mamma di averci donato una stella, la nostra Anna'". Poi la decisione dei familiari di procedere con l'autopsia.









La scelta dell’esame autoptico si è reso necessario per salvaguardare l’altra figlia: “Lo facciamo per l’altra nostra figlia Emma, per capire se lo scompenso cardiaco possa essere pericoloso per lei”. La morte della studentessa Anna è difficile da sopportare per amici, parenti e insegnanti. La vita di una brillante ragazza spezzata in modo incredibile alla soglia dei 18 anni.

