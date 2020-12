Fatto a pezzi e chiuso in un valigia, ritrovamento choc dei carabinieri

E’ giallo dopo il ritrovamento in un campo alla periferia di Firenze di una valigia dove all’interno sono stati rinvenuti resti umani. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di una donna: le analisi si presentano comunque difficili perché il cadavere appare in stato di avanzata composizione.

La macabra scoperta è stata fatta ieri giovedì 10 dicembre, intorno alle 17:30, dal proprietario del terreno contiguo a quello in cui è stato rinvenuto il cadavere. L'uomo, un anziano agricoltore che non andava nel terreno da qualche giorno, per pulire un fosso ha superato la recinzione tra i terreni: ha visto la valigia e l'ha aperta. Prima sono stati allertati gli agenti della polizia penitenziaria, quindi sono intervenuti i carabinieri della sezione investigativa e della compagnia Oltrarno, oltre alla scientifica. L'area è stata poi delimitata e chiusa.















I militari, riporta il quotidiano on line Firenze Today, stanno vagliando attentamente l'ipotesi che la valigia sia stata buttata o lanciata dalla Fi-Pi-Li. Per questo, oltre a setacciare la zona, si cercano telecamere lungo la superstrada – ma anche nell'area intorno ai terreni – che possano aver ripreso qualcosa. A coordinare le indagini, il sostituto procuratore Ornella Galeotti della procura di Firenze. Sulla salma, portata all'istituto di medicina legale di Careggi, è stata disposta l'autopsia.















L'auspicio di investigatori e inquirenti è che l'esame autoptico porti qualche primo elemento utile alle indagini. Al momento, infatti, il mistero del cadavere nella valigia è assoluto: ignota l'età, il sesso, l'etnia e l'identità del cadavere, ignota la datazione del decesso, ignote le cause della morte.











Non è escluso che la valigia sia stata gettata in quel luogo da diverse settimane. Ad un primo esame il cadavere risulta in stato di saponificazione. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno.

