Vaccino anti Covid in Italia: quando arriva, come prenotarsi e chi sono i primi a vaccinarsi

Emergenza Covid, quando arriverà il vaccino? In tanti se lo stanno chiedendo. Nel frattempo viene confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza che il vaccino resta gratuito per tutti e soprattutto su base volontaria. quindi non obbligatorio. Inoltre il Ministero informa che esisterà un’ app da poter scaricare sul proprio telefono cellulare per far sì che le prenotazioni avvengano velocemente e con maggiore facilità.

"Noi siamo pronti per qualsiasi giorno dopo il 29 dicembre, e siamo contenti se sarà più prima che dopo" spiega il commissario Arcuri, che aggiunge: "Noi facciamo il tifo perché la vaccinazione possa partire lo stesso giorno in tutta Europa e confidiamo che questo accadrà e verrà reso ufficiale nei prossimi giorni". Dunque in arrivo le prime dosi di vaccino anti-Covid, ma a chi andranno per primo?















Sicuramente al personale sanitario e agli anziani nelle residenze. Un totale di 6,5 milioni gli italiani delle categorie 'prioritari' da vaccinare, ovvero 1.404.037 operatori sanitari e socio sanitari, 570.287 personale e ospiti di Rsa, 4.442.048 anziani sopra gli 80 anni. Saranno dunque previste 3,4 milioni di dosi del vaccino della Pfizer con ogni probabilità disponibili entro la fine di gennaio.















A somministrare le dosi, informa il Ministero della salute, circa 20 mila specialisti, tra medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori socio sanitari, personale amministrativo e persino specializzandi e medici in pensione. La vaccinazione potrà essere prenotata attraverso una app ideata per smartphone provvista di un sistema di farmacovigilanza: "Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell'implementazione di una app, è un sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti: un call center, elementi di tracciabilità, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della salute nell'implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c'è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana", spiega Domenico Arcuri.









E il commissario informa inoltre che l’hub di stoccaggio nazionale sarà all’aeroporto militare di Pratica di Mare, da cui transiteranno le 202 milioni di dosi di vaccino in arrivo in Italia da gennaio al primo trimestre del 2022, per poi essere distribuiti in 300 centri ospedalieri e Rsa. Solo in un secondo momento, spetterà a 1500 punti di somministrazione e le unità mobili lo faranno arrivare direttamente a casa, con canali prioritari per anziani e persone impossibilitate a muoversi.

