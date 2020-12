“La curva si sta congelando. Speriamo che Natale sia l’ultimo sacrificio”. Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri a proposito dell’emergenza Coronavirus in Italia. “I contagiati di questa settimana sono il 26% di meno rispetto 7 giorni fa. Da 4 settimane questa curva drammatica si è invertita. Le misure stanno funzionando, ma bisogna dire con la chiarezza di sempre che i numeri dicono anche altro: la curva non è scomparsa, il virus fatica a farsi annientare”.

"Continua a combattere, a serpeggiare e a esistere. Prudenza, responsabilità e cautela devono essere le parole d'ordine in questi giorni e nei prossimi. A queste parole, vanno aggiunte anche pazienza e sacrificio. Lo dico soprattutto ai più giovani, capiamo bene cosa vi stiamo chiedendo. Ma siamo certi che capirete l'importanza di comportamenti responsabili per il vostro bene e per quello dei vostri cari. Non dobbiamo ripiombare nel buio proprio ora che si comincia a vedere qualche filo di luce".















"Sarebbe complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione, che la nostra generazioni ricordi, nel pieno di una non auspicata terza ondata", aggiunge. Intanto qualcosa potrebbe cambiare circa le regole natalizie. Nel dettaglio, circa gli spostamenti tra Comuni a Natale e a Capodanno, il semaforo rosso può cambiare colore e le regole possono mutare. All'interno del governo si valuta una modifica delle misure, fissate con il decreto e con il Dpcm Natale, varati all'inizio.















In particolare, il premier Giuseppe Conte starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra Comuni – soprattutto piccoli Comuni – nelle giornate del 25 e 26 dicembre e quella del 1° gennaio. Il tema è da giorni al centro della discussione all'interno della maggioranza, con le modifiche invocate soprattutto al Senato dalle componenti Pd e Italia Viva.











Il pressing è continuato anche nei giorni scorsi e, fonti parlamentari riferiscono all’Adnkronos, di una interlocuzione con il governo sulla questione anche due giorni fa al Senato, in occasione della comunicazioni di Conte. E, a quanto viene riferito, il presidente del Consiglio sarebbe intenzionato a ragionare sull’ipotesi di una modifica della norma. L’argomento, a quanto apprende l’Adnkronos, verrà affrontato quando Conte rientrerà dal Consiglio europeo di Bruxelles e vedrà i capi delegazione e i capigruppo delle forze di maggioranza. Nel dettaglio le limitazioni potrebbe allargarsi alla province, non si potrà lasciare insomma la propria nei giorni oggetto del decreto ma ci potrà spostate tra comuni. Molto dipenderà dall’andamento del contagio nei prossimi giorni. Un parte dell’esecutivo resta comunque contraria.

