“Come avete potuto?”. La scoperta dei genitori sulla tomba di Miriam, morta a 5 anni

L’orribile accadimento ha toccato la famiglia Laezza. Una stoia raccontata ai microfoni di fanpage.it da Giovanni Laezza, la quota azzurra della famiglia. Giovanni è il papà della piccola Miriam, orgoglioso e fiero di quella che sarà per sempre la sua bambina. Un padre ancora incredulo mentre racconta quello che è accaduto la scorsa notte a Crispano.

Crispano è in provincia di Napoli, e la moglie di Giovanni Laezza, Antonella Palladino, la scorsa mattina si è recata al cimitero di Cardito-Crispano come al solito. La sua consueta visita alla figlia, deceduta a 5 anni nell'ottobre 2019. Una volta giunta sul luogo della sepoltura, la signora Palladino ha fatto l'amara scoperta: qualcuno ha fatto sparire un paio dei giocattoli che i genitori appoggiano sulla lapide della figlia.





























"Quando l'ho saputo non ci volevo credere: possibile che avessero davvero rubato le bamboline che lasciamo sulla tomba della nostra bambina?". Giovanni Laezza, papà della piccola Miriam, è ancora incredulo mentre racconta quello che è successo la scorsa notte a Crispano, in provincia di Napoli. Ma niente paura, perché non è la prima volta che accade un simile furto proprio in quel cimitero. Altri piccoli oggetti, sempre di scarsissimo valore economico (ma di grande valore affettivo) sono stati fatti sparire anche nelle scorse settimane, sempre dalla lapide della piccola Miriam.









“Si tratta di bamboline che non hanno nessun valore – dice Laezza a Fanpage.it – e questo rende ancora più brutto il gesto. Sarebbe stato diverso se avessero rubato una lanterna, un vaso, per rivenderlo e ricavarci cinque, forse dieci euro: ugualmente sarebbe stato riprovevole, ma ci sarebbe stata una spiegazione, lo avrebbero fatto per guadagnarci. In questo caso, invece, sono giocattolini che costano un paio di euro, chi volete che li ricompri? senza contare che proprio non riesco a capire come possa mai venire in mente di rubare le bamboline di una bimba…”. Miriam Laezza è morta il 17 ottobre 2019 durante una lezione di danza nella sua scuola (di danza, ndr) di Cardito, al confine con Crispano. La piccola aveva perso i sensi e a nulla erano serviti i tentativi di rianimarla. La causa della sua morte è stata attribuita ad un infarto.

