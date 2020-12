“È confermato”. Papa Francesco, la decisione forzata: succederà la sera di Natale

Sono 16.999 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 887 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 171.586 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità.

L'Italia supera il milione di guariti da coronavirus: con l'aumento odierno di 30.099 il totale dei guariti da inizio pandemia sale infatti a 1.027.994. Netto il calo (-13.988) degli attualmente positivi, che sono ora 696.527. Il tasso di positività si attesta al 9,9% (-0,9% rispetto a mercoledì). Sono 251 i nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il saldo giornaliero è però di meno 29 unità, portando il totale delle persone in rianimazione a 3.291. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 565 meno di ieri, per un totale di 29.088 pazienti.















La situazione migliora ma “molto, molto lentamente” ha detto ieri il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della consueta conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. Per questo motivo il governo ha confermato il blocco degli spostamenti tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Come dal precedente Dpcm, resta invariato il coprifuoco alle ore 22 ed è anche per questo motivo che Papa Francesco ha deciso di stravolgere la cerimonia di Natale. La messa sarà infatti anticipata alle 19.30 e con regole rigide. Il papa si adeguerà al coprifuoco per l'emergenza coronavirus e celebrerà messa la notte di Natale alle 19.30 nella Basilica vaticana.















"La partecipazione alle celebrazioni – spiega il Vaticano – sarà molto limitata, con fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria". Il giorno di Natale, venerdì 25, Bergoglio nella Basilica di San Pietro, alle 12, impartirà la Benedizione "Urbi et Orbi".









L’ultimo giorno dell’anno, Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, sempre nella Basilica di San Pietro, Bergoglio presiederà alle 17 i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Il 1 dell’anno 2021, Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, Giornata Mondiale della Pace, Francesco presiede alle 20 la messa nella Basilica di San Pietro. Il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore, il Papa presiede la messa in Basilica di San Pietro alle 10.

