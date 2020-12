Contromano sulla statale, lo schianto è drammatico: è morta sul colpo

Nel 2020 diminuiscono gli incidenti stradali con più vittime del -38%. A rivelarlo è il rapporto dell’ASAPS sugli incidenti stradali in Italia nei primi 9 mesi dell’anno. Un resoconto che deve la sua variazione negativa soprattutto al minor numero di spostamenti. Ecco dove e in quali situazioni gli incidenti sono contrassegnati come “plurivittime”.

Le regioni con il maggior numero di incidenti plurimortali nei primi 9 mesi del 2020 sono il Lazio dove sono stati registrati 13 sinistri, la Lombardia con 8 sinistri, la Toscana con 7, il Piemonte, la Puglia e il Veneto con 6, la Calabria e l’Emilia-Romagna con 4 sinistri. Il report dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale afferma che tra le vittime del 2020 in questo tipo di incidenti 7 sono bambini. Il numero di incidenti con 2 vittime si verifica più frequentemente (58 quelli registrati nel 2020). Mentre meno frequenti sono i casi di plurivittime superiori a 2 (5 incidenti con 3 vittime, 4 con 4 vittime e 2 con più di 4 vittime). Continua dopo la foto















Un’evidenza positiva dell’analisi è che nessun incidente plurimortale è stato causato da pirati della strada, anche se in 3 incidenti il conducente è risultato positivo all’alcoltest. Un dato però che potrebbe essere parziale visto che non sempre si riesce ad accertare il tasso alcolemico. Un degli ultimi drammatici incidenti si è verificato questa mattina sulla statale 7, all’altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Continua dopo la foto















Una donna di 84 anni, E.N. le sue iniziali, ha imboccato la statale contromano, a bordo di una Fiat Panda bianca. Poche istanti dopo, l’impatto violentissimo contro un’auto che procedeva in senso contrario. Nello schianto la donna ha perso la vita. Sul posto agenti della polizia stradale, personale dei vigili del fuoco e ambulanze. Continua dopo la foto











Solo domenica scorsa un’altra donna era rimasta vittima della strada a Pesaro stata travolta da una camionetta dei vigili del fuoco. Era successo nel tardo pomeriggio a qualche centinaio di metri dal comando provinciale dei vigili del Fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, la donna, una cittadina moldava di 56 anni, era stata travolta. Immediati, ma purtoppo inuuili, i soccorsi: per la donna non c’era purtroppo più nulla da fare.

Ti potrebbe interessare: “Ogni volta che andava in tv riceveva un’iniezione”. Paolo Rossi, il dettaglio drammatico: “Era un leone”