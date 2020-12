Non è stato un 2020 semplice quello che si sta chiudendo a breve, ma l’anno in arrivo rischia di essere anche peggio, o quasi. I dati sui contagi delle ultime settimane hanno fatto ben sperare, ma le disposizioni rigide per il periodo natalizio sono lì a dimostrare che l’emergenza è tutt’altro che finita. Ci aspettano un Natale ed un Capodanno diversi dal solito, con le mascherine, il distanziamento, l’impossibilità di recarsi in un comune diverso da quello di residenza.

Anche se pare che il premier Giuseppe Conte stia riflettendo su possibili deroghe nei giorni più caldi, Natale, Santo Stefano e primo dell’anno. Ma per il momento la stretta resta. Non solo. Gli esperti in questi giorni stanno lanciando diversi avvertimenti alla popolazione, tanto per ricordare di mantenere un comportamento responsabile. L’ultimo avviso, però, è di quelli da far venire i brividi… (Continua a leggere dopo la foto)















Ad alzare il livello di guardia ci ha pensato il presidente dell’ordine regionale dei medici della Liguria, Alessandro Bonsignore che, in una diretta video su Facebook ha dichiarato: “Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata covid, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’influenza. In più è verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver parlato per la prima volta, e non ne sentivamo la mancanza, di una probabile ‘quarta ondata’, Bonsignore invita i liguri a rispettare le regole di “distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani” anche se la Liguria è appena diventata zona gialla. In attesa che arrivi il vaccino, che si spera possa contribuire a far calare la curva epidemica nei prossimi mesi e poi a debellare definitivamente il virus, c’è da stare ben poco allegri. (Continua a leggere dopo la foto)









Per Alessandro Bonsignore dovremmo aspettarci: “Un 2021 tutto con la mascherina perché per arrivare all’immunità di gregge con l’80% della popolazione vaccinata ci vorrà tutto il prossimo anno”. “Il trend della pandemia covid – ha aggiunto – è esattamente sovrapponibile a quello della spagnola, quindi noi sappiamo a cosa stiamo andando incontro. Solo con il vaccino si invertirà la rotta e si spezzerà questo trend. Non arriveremo alla terza ondata con una riduzione dei contagi come avvenuto tra la prima e la seconda perché siamo in un periodo invernale e le aperture in corso fanno sì che non si arriverà a una riduzione importante dei contagi”.

“La terza ondata è una certezza”. Covid, la previsione allarmante di Crisanti: “Situazione grave”