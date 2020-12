Spostamenti Natale e Capodanno, il governo ci ripensa: “Modifiche in vista per i giorni festivi”

Chi si dovrà spostare per l’Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre o dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case o per fare un po’ di turismo. Dopo il Dpcm di Natale il governo ha pubblicato una serie di faq per chiarire cosa sarà possibile fare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se sono in fascia gialla.

Insomma, nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all’estero, il governo ha cercato di chiarire i dubbi con una serie di risposte. Tra le misure, quella più contestata è sicuramente quella che prevede il divieto di spostamenti tra Comuni nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Molti sindaci e governatori hanno chiesto di modificare il Dpcm ma nella giornata di mercoledì 9 dicembre il ministro Speranza aveva chiuso a ogni ipotesi di modifica. (Continua a leggere dopo la foto)















“Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste. In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili e il messaggio del Governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone”, aveva detto intervenendo a Di Martedì su La7. Ma è di queste ore la notizia che il premier Giuseppe Conte starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra comuni – in particolare i piccoli comuni – nelle giornate del 25 e 26 dicembre e quella del 1° gennaio. (Continua a leggere dopo la foto)















Come riporta l’Adnkronos, sul punto è in atto un pressing da giorni da parte di settori della maggioranza, in particolare al Senato con il dem Andrea Marcucci e Davide Faraone di Iv, protagonisti di un duro scontro in una riunione la scorsa settimana con i ministri Roberto Speranza e Federico D’Incà. Il pressing è continuato anche nei giorni scorsi e, fonti parlamentari riferiscono all’Adnkronos, di una interlocuzione con il governo sulla questione anche ieri al Senato, in occasione della comunicazioni del premier Conte. E, a quanto viene riferito, il presidente del Consiglio sarebbe intenzionato a ragionare sull’ipotesi di una modifica della norma. (Continua a leggere dopo la foto)









Sull’ipotesi di rivedere la norma il premier, a quanto apprende l’Adnkronos, vedrà i capi delegazione al suo rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles, ma anche i capigruppo delle forze di maggioranza. E proprio da Bruxelles il presidente del Consiglio avrebbe chiamato i capi delegazione per confrontarsi rapidamente con loro sull’ipotesi di aprire una riflessione sul tema, trovandoli concordi a un nuovo momento di discussione su una delle norme che ha suscitato maggior dibattito.

