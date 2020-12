Richiamati dai supermercati 3 prodotti alimentari: presenza di ossido di etilene, cancerogeno

Richiamo di un altro prodotto alimentare. La lista continua ad allungarsi in prossimità del Natale. L’avviso ufficiale rivolto ai consumatori arriva come sempre in una nota diffusa dal sito del Ministero della salute. Il rischio è di contaminazione microbiologica. E nel mirino del ritiro dal mercato, cade non un solo prodotto, bensì tre. Di seguito, ecco marche e lotti dei prodotti in questione.

I prodotti a rischio contaminazione sono tre e risultano realizzati dalla stessa azienda. Ossido di etilene che supera le quantità previste nei semi di sesamo originari dell'India, spesso utilizzati per la preparazione alimentare di diversi generi di prodotti alimentari. Il primo della lista è S&P POP'N FIT COCCO E CIOCCOLATO, Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12% e cioccolato 7%.















Il prodotto è commercializzato da Fietta Spa e il richiamo riguarda nello specifico il lotto di produzione: 2019006 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Sapori e Piaceri, con lo stabilimento situato in Olanda Data di scadenza o termine minimo di conservazione 08/07/2021 da 125 g con marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Sapori e Piaceri, con lo stabilimento situato in Olanda.















Nella lista de richiami odierni, seppur i controlli risalgano al 3 dicembre, anche i semi di sesamo Italdroghe S.r.l. con sede dello stabilimento in via Strozzi 7 a San Martino di Lupari (PD).Il numero del lotto di produzione coinvolto in questa allerta è LB200900C, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2023 e unità di vendita costituita dal sacchetto da 0,5 kg.









Non solo “cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”, ma anche “in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sulle cavie da cui è emerso che il composto è associato a un incremento di tumori con cause naturali”. Dunque risulta fondamentale che i consumatori abbiano la premura di restituire i prodotti presso il punto di acquisto.

