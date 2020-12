L’Italia sta respirando da alcune settimane grazie alla diminuzione dei casi di contagio da coronavirus in tutta la nazione. Gli ospedali stanno resistendo maggiormente e fortunatamente anche le terapie intensive stanno avendo un calo degli ingressi. Nelle ultime ore l’infettivologo Matteo Bassetti ha posto l’attenzione sulla pericolosità dello shopping natalizio, tenuto conto che in varie zone della nostra Penisola si stanno formando assembramenti per la corsa agli acquisti.

E Bassetti ha ipotizzato un aumento dei casi già a partire dal prossimo mese di gennaio. Ha chiesto a tutti i cittadini di rispettare le regole sin da subito per evitare problemi futuri. Ben più pessimista appare invece il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti, che ha deciso di rilasciare un’intervista al programma di La7, ‘L’aria che tira’. Le sue dichiarazioni sono un vero e proprio grido di allarme e mettono in ansia la popolazione italiana. (Continua dopo la foto)















Crisanti ha quindi dato per scontato l’arrivo della terza ondata di Covid-19: “La terza ondata di coronavirus in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. Il calo dei positivi di ieri è legato al numero di tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28 mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliora. In Veneto però, zona gialla, i casi aumentano”. (Continua dopo la foto)















L’esperto ha parlato anche dei vaccini: “Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il Paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi. Con la riapertura delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono evidentemente esplosi”. (Continua dopo la foto)









Crisanti ha concluso, dicendo: “Dopo l’estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti”. E nelle ultime ore ha parlato anche Pierluigi Lopalco: “A Natale dobbiamo rinunciare ad eventi sociali e incontri; dobbiamo ridurli al minimo, recupereremo in estate, quando la situazione sarà migliorata. La circolazione non si è ancora fermata”.

