Prosegue sull’Italia la fase di forte maltempo. Nel giorno dell’Immacolata un’intensa perturbazione pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, ha provocato un’intensa ondata di maltempo che si sta abbattendo con particolare intensità ancora una volta sul Triveneto, ma anche sul Lazio e sulla Campania.

Al Nord la neve sta cadendo copiosa sopra i 6-800 metri, al Centro e in Campania vento e nubifragi stanno creando forti disagi. Tutta l'Italia è letteralmente sott'acqua. Precipitazioni abbondanti soprattutto su Triveneto, Lazio e Campania mentre neve sulle Alpi dai 6-800 metri, sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri. Sono 3000 complessivamente gli interventi e sono 445 le persone soccorse dai vigili del fuoco dall'inizio dell'ondata di maltempo che ha investito l'Italia ed in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia.















In Veneto sono stati compiuti più di 1.400 interventi, 325 vigili del fuoco sono stati chiamati al lavoro tra Belluno, Vicenza Treviso e Venezia. Novantanove le persone evacuate.

Per le forti piogge anche in Campania e in Sicilia i vigili del fuoco hanno effettuato 350 interventi. Trentacinque gli interventi effettuati nella notte tra Roma e Provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.30 allo stabilimento Vecchia Pineta sul lungomare Lutazio Catulo, a Ostia dopo che una tromba d'aria ha letteralmente sradicato le cabine portandole sulla strada bloccando la carreggiata.















Su via Appia Nuova un grande albero è caduto sulla strada. Colpite diverse auto in sosta. Altri alberi sono caduti a causa del vento e della pioggia in altre zone della Capitale. Interventi in serie da parte dei vigili del fuoco in Bassa Sabina, smottamenti e alcuni rami spezzati oltre alla caduta di qualche pianta. A Casperia i pompieri stanno intervenendo per rimuovere una pianta caduta sulla carreggiata all'altezza di un ponte a Santa Maria in Legarana. La strada provinciale Finocchietana è bloccata in attesa della rimozione della pianta.









#Vicenza, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha colpito la provincia: 120 interventi nelle ultime 24 ore. Squadre al lavoro con un’idrovora ad alta capacità di pompaggio per l’esondazione della roggia Caveggiara a Torri di Quartesolo #7dicembre pic.twitter.com/PE9ZQFXpRL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 7, 2020

Per trovare un deciso miglioramento del tempo si dovrà aspettare domenica 13 quando l’anticiclone di Santa Lucia comincerà a conquistare l’Italia a partire dalle regioni settentrionali. Inizierà così un periodo più stabile e soleggiato.

