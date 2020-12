In questi mesi di pandemia ci siamo abituati a vedere di tutto, perfino le bare portate via con i mezzi dell’esercito. Ma a tanto non si era mai arrivato. La Regione Lazio ha chiesto l’ispezione di una residenza sanitaria assistenziale dopo aver visto una foto che immortalava una situazione intollerabile. La Regione ha sottolineato che dalla vicenda emerge il “dispregio delle più elementari norme etiche e deontologiche”, oltre a “totale superficialità e mancanza di qualsiasi attenzione ai sentimenti umani, da parte della struttura”.

Per queste ragioni, "vista la gravità dell'episodio", la Asl di Rieti ha proposto la sospensione dell'accreditamento della struttura. Ma cosa è avvenuto di così grave da arrivare a chiedere la sospensione dell'accreditamento della Rsa di Monte Buono, nel reatino, che dovrà quindi interrompere il servizio di assistenza agli anziani? Ebbene la foto in questione parla chiaro.















Nella foto si vede una bara posizionata accanto ai rifiuti. Al termine dell'ispezione della Asl, voluta dalla Regione, sono emerse delle irregolarità nella gestione della morgue di una paziente deceduta di 87 anni, T.B. "I fatti di cronaca riportati sui quotidiani sono gravi ed è necessario appurare procedure ed eventuali negligenze" hanno fatto sapere dalla Regione dopo che la foto della bara vicina ai rifiuti era diventata virale.















La Asl ha così reso noto l'esito dell'ispezione: "Da quanto emerso dall'ispezione effettuata dal nucleo ispettivo del SISP della ASL di Rieti – si legge in una nota – è emersa ancora la presenza di rifiuti urbani nell'area fotografata. Sicuramente risulta inaccettabile il posizionamento della bara accanto agli stessi, soprattutto perché ciò accade in dispregio delle più elementari norme etiche e deontologiche in quanto denotano una totale superficialità e mancanza di qualsiasi attenzione ai sentimenti umani, da parte della Struttura".









La conclusione della nota non lascia dubbi sulle responsabilità della struttura: “Pertanto, vista la gravità dell’episodio, le sofferenze procurate ai familiari e al mancato rispetto della dignità delle persone, la Asl di Rieti propone alla Regione Lazio e alla competente Area, la sospensione dell’accreditamento, anche ai sensi degli articoli 15 e 17 del DCA 243/2019”. La denuncia era stata fatta dai familiari che avevano saputo del decesso dopo ore e avevano poi trovato la bara vicino ai sacchi dell’immondizia.

