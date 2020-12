Sara, 18 anni, muore durante il rally: era una giovane promessa: “Un dolore profondo”

Drammatica la prima giornata del Sandalion Rally, nuova denominazione del Rally di Sardegna, appuntamento nazionale del Raid TT valevole anche come settima e ottava prova di Campionato Italiano Motorally 2020. Nel corso dell’ultima prova è tragicamente scomparsa la pilota Sara Lenzi. Diciotto anni di Piombino, in provincia di Livorno, l’atleta è stata vittima di un incidente stradale durante un trasferimento dopo il primo Settore Selettivo.

L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Alà Dei Sardi su una strada interna, la S'Iscala Pedrosa, che collega la provinciale 24 e la statale 389, nel cuore della Gallura. Una strada non particolarmente pericolosa.















Stando alla ricostruzione Sara non stava andando forte: si è ritrovata davanti un fuoristrada, ha cercato di evitarlo ma è caduta a terra perdendo il controllo della sua moto e ha sbattuto violentemente il capo contro la parte anteriore della macchina. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, gli organizzatori e il paddock del Motorally esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia della giovane pilota attraverso le parole del Presidente FMI Giovanni Copioli.















"Sono molto vicino alla famiglia di Sara, la cui perdita rappresenta un momento di profondo dolore per tutti noi che viviamo il motociclismo con grande passione. Ai genitori, ai cari e agli amici di Sara vanno le mie più sentite condoglianze e di tutta la FMI". La notizia della morte di Sara Lenzi ha destato grande cordoglio e profonda commozione in tutta la comunità degli appassionati di motorally: il Rally Sandalion è stato immediatamente sospeso quando era stata completata solo la seconda prova speciale.









Come riporta il sito Automotorinews.it la 18enne, originaria di Riotorto, molto nota a Piombino e in tutta la Versilia, era tesserata per il Moto Club Costa Etrusca. Correva con una Beta 125: era reduce da un ottimo 66esimo posto assoluto alla prova di Gemmano, che le era valso la vittoria nella categoria femminile dove era seconda in classifica generale con quattro secondi posti e un successo.

