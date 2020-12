“Le multe non bastano”, si rischia una strage, l’avvertimento, l’allarme, viene dagli esperti. La seconda ondata del virus ha colto di sorpresa il Paese ed ora la situazione non deve degenerare. Sotto le feste sono arrivate nuove disposizioni per contenere il contagio, un sacrificio chiesto agli italiani per liberarsi una volta per tutte dal maledetto nemico. Ed ora Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, lo dice a chiare lettere in una intervista a La Stampa.

"Tutti gli inverni l'influenza affolla gli ospedali. A gennaio – il monito di Cartabellotta – c'è il rischio di una strage se, invece di chiudere la seconda ondata di Covid, facciamo partire la terza. Per questo serve il massimo rigore durante le feste". Dunque se quella regolata dalle ultime norme vi è sembrata eccessiva rigidità, forse, potrebbe andare anche peggio. Il medico ha poi detto la sua in merito all'elevato numero di morti in Italia, Paese troppo spesso detentore del record di vittime giornaliero a livello mondiale.















Cartabellotta, intervistato da La Stampa, ha spiegato che non si può dire con certezza perché ci sono così tanti morti: "Purtroppo mancano dei dati per rispondere. Non sappiamo per esempio dove sono morti: reparti ordinari, terapia intensiva, Rsa o casa? Solo alcune Regioni lo comunicano. E non esiste un aggregatore di queste informazioni. L'età media dei deceduti è 80 anni. Si può ricavare che la gran parte arrivi dai reparti ordinari, perché l'età media dei morti in terapia intensiva è tra 50 e 70 anni".















Successivamente il medico parla dell'efficacia delle disposizioni decise dal Governo. "Le misure attuali – spiega Nino Cartabellotta – sono più leggere della prima ondata. Ma tutto dipende dal tipo di verifica. L'Rt scende, ma i contagi pur rallentando continuano a aumentare e i dati ospedalieri pure. Non conosciamo ancora l'effetto reale dei provvedimenti. L'Italia tutta gialla è un grande rischio dovuto più al desiderio politico che alla realtà epidemiologica".









Poi arriva la proposta di un irrigidimento delle pene per chi non rispetta le norme anti-Covid: “Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna portarlo di fronte a un giudice penale. Solo così non c’è il rischio si prendano sotto gamba le misure”.

