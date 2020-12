“5200 euro di multa”. Controlli a tappeto in tutto il Paese, i carabinieri li hanno beccati così

Alcamo, accade in piena emergenza Covid. La pensata non è stata per nulla delle migliori e la notizia viene diffusa poche ore dopo un caso simile. È il secondo caso registrato nelle ultime 24 ore che vedrebbe un gruppo di amici ‘infischiarsene’ delle norme anti-Covid. Una pensata costata molto cara anche a chi ha preso parte ai festeggiamenti di un compleanno, all’interno di una villetta di Alcamo Marina, vicino Trapani.

Come è accaduto nella tarda serata di ieri a Verona, quando un blitz dei carabinieri ha interrotto un festino tra 11 amici, anche ad Alcamo la situazione non è stata differente nè riesce a trovare nessuna giustificazione, neanche di fronte al piacere di festeggiare un compleanno. Del tutto da evitare, in questo periodo di emergenza sanitaria, qualsiasi forma di assembramento sociale. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma anche ad Alcamo la pagano molto cara. Nella villetta del trapanese a riunirsi ben 13 persone coinvolte in una festa di compleanno che non ha rinunciato a nulla, tra musica balli e libagioni. Insomma, un vero e proprio party in grande stile he però è stato fermato in seguito alla telefonata effettuata direttamente alle forze dell’ordine. Il secondo blitz in meno di 24 ore contro chi infrange la legge e senza alcuna differenza, da Nord a Sud. (Continua a leggere dopo la foto).















Sarebbe stato un cittadino volutamente rimasto anonimo ad avvisare i carabinieri. E non è stato neanche così tanto difficile rendersi conto che dentro quella villetta si stesse allegramente festeggiando un compleanno. Le macchine parcheggiate lungo la strada e la musica ad alto volume sono state tracce che hanno condotto immediatamente ai 13 festaioli non curanti delle disposizioni governative. (Continua a leggere dopo la foto).









Anche in questo caso, la festa era animata da ragazzi con età compresa tra i venti e i trenta anni. E secondo quanto riportato dalle testate locali, i 13 festaioli sono stati trovati privi di mascherina. Come è accaduto a Verona, anche in questo caso, una volta ‘beccati’ non hanno mosso ciglio, accettando la salatissima multa. Ben 5.200 euro. E si apprende, per ironia della sorte, che la consegna della torta al festeggiato è avvenuta proprio durante l’intervento dei carabinieri.

Esonda il fiume, decine di famiglie sfollate. Cosa sta succedendo