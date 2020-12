Esonda il fiume, decine di famiglie sfollate. Cosa sta succedendo

Continua il maltempo in Italia. Allerta meteo da parte della Protezione Civile, il rischio si estende su molte regioni italiane. E nelle ultime ore Repubblica ha diffuso la notizia dell’esondazione del fiume Panaro, evento che ha dato il via alle evacuazioni degli abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel modenese. Sul posto i vigili del fuoco e il personale dell’Aipo.

Non potevano che essere allestite velocemente le tre strutture preposte all'accoglienza delle famiglie sfollate in seguito all'esondazione del fiume, che ha provocato ingenti danni alle abitazioni. Molti abitanti al momento hanno trovato accoglienza nelle aree di Castelfranco Emilia ovvero il PalaReggiani, la Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole Rosse.















E nel frattempo dal sito ilMeteo.it si apprende: "Vortici ciclonici sospinti da correnti polari, con vere e proprie bufere in montagna con accumuli fino a oltre 2 metri". Dunque l'allerta meteo non prevede di arrestarsi anche in merito a quanto si apprende dalla comunicazione della Protezione civile che ha diramato allerta rossa per il maltempo in Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla provincia autonoma di Bolzano.















Rimangono in fascia allerta arancione invece il Friuli Venezia Giulia, gran parte di Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, la Provincia Autonoma di Trento, l' Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Al contempo, rimane chiusa per un tratto anche la ferrovia tra Castelfranco Emilia e Modena. Tra i danni provocati dall'esondazione del fiume, è stato registrato un cedimento di una pila del ponte Samone a Pavullo nel Frignano.









E sempre su Repubblica si legge che la situazione non sembra voler migliorare anche in altre zone. Bloccata, ad esempio anche la ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato per motivi di sicurezza, così come la strada statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero e ancora le ferrovie della Val Pusteria e della Val Venosta così come ferma la statale della Alemagna tra Dobbiaco e Cortina, ma la lista si allunga.

