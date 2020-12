“Stanno facendo una festa in casa”. E quando i carabinieri arrivano sul posto ecco cosa si trovano di fronte. Alla faccia del Covid: multe per migliaia di euro

Verona, blitz dei carabinieri in un appartamento privato. Le misure restrittive in merito all’emergenza Covid non ammettono strappi alla regola. Ma un gruppo di amici, 11 in tutto, decide di infrangerle. È accaduto in una casa a Verona dove il festino è costato molto caro. L’importo complessivo è da capogiro e funge da monito a quanti hanno pensato che fosse semplice sfuggire all’occhio della giustizia.

Hanno fatto irruzione presso l’abitazione privata, in seguito alla telefonata ricevuta dai vicini. È accaduto a Verona, in via Largo Caldera. Il blitz dei carabinieri è sopraggiunto puntuale e il gruppo di 11 amici ha dovuto fermare il festino, tra musica e libagioni varie. In un momento così tanto delicato a causa dell’emergenza sanitaria un errore del gerene potrebbe costare molto caro. (Continua a leggere dopo la foto).















L’increscioso accadimento è accaduto proprio nel cuore di una regione italiana che nelle ultime 24 ore ha registrato il più alto numero di nuovi casi Covid, ben 3.640, superando persino la Lombardia con i suoi attuali 3.148. Alimentare focolai risulterebbe gravoso e al momento il gruppo di amici ha risposto all’errore andando incontro a un multa molto cara, dopo essere stati identificati uno per uno. (Continua a leggere dopo la foto).















E una volta che sono stati ‘becati’ in piena festa, durante le tarde ore della serata, nessuno degli 11 partecipanti al festino ha mosso ciglio, consapevoli di aver trasgredito la legge e di aver messo a rischio anche la salute della collettività. La vicenda si è conclusa con una multa dalla cifra quasi tonda: 5.280 euro, tutto per aver violato le norme di contenimento dei contagi. (Continua a leggere dopo le foto).









Spiegano i carabinieri di Verona: “Particolarmente sentito è stato il fine preventivo dei controlli, con riguardo alle fasce più giovani della popolazione con cui i militari si sono soffermati a lungo a dialogare per far comprendere, ulteriormente, l’importanza dell’uso della mascherina, dell’igiene delle mani e del distanziamento sociale”. Errori simili come quelli commessi dal gruppo di ‘festaioli’ potrebbe risultare fatale.

Schianto in tangenziale, morti mamma, papà e figlia 12 enne: due fratellini lottano per la vita. Una famiglia distrutta