Negozi e centri commerciali, cosa cambia durante le feste di Natale: regole e orari

Riprende vigore il commercio in Italia dopo che otto regioni stanno per cambiare colore. Se restano sconsigliati i ricongiungimenti familiari per tutelare gli anziani dal contagio, è salvo lo shopping natalizio. Come viene specificato dall’ultimo Dpcm nel periodo a cavallo tra il 21 dicembre al 6 gennaio ci sarà un’ora in più per fare acquisti. I negozi al dettaglio potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre per tutti gli altri negozi, resta l’orario di chiusura stabilito alle 20.

All'interno delle regioni di colore giallo è possibile fare acquisti anche in un altro Comune diverso da quello in cui si risiede. Non sono stati previsti limiti alle categorie di prodotti da acquistare. I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi "a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole". Per ciò che concerne le zone arancioni valgono le medesime regole con qualche differenza. Ecco quali sono.















Infatti è necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti da un Comune all'altro. Come si legge nelle Faq del Governo riferite al Dpcm del 3 novembre "fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati". Quindi anche per il periodo natalizio dovrebbe andare così: sarà sufficiente giustificare gli spostamenti con l'autocertificazione.















Nelle zone rosse il discorso è diverso. Infatti in queste regioni negozi restano chiusi ad eccezione di supermercati, dei negozi di generi alimentari e commercio al dettaglio di prima necessità co-me parrucchieri ed edicole. Chiusi anche i mercati all'aperto. Allo stato attuale rimane solo l'Abruzzo in zona rossa. Ed è probabile che a ridosso del Natale tutte le regioni italiane saranno in zona gialla. Sono infatti diventate arancioni regioni come Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Alto Adige.









Sono diventate gialle Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. I provvedimenti saranno pubblicati il 5 dicembre in Gazzetta Ufficiale domani e avranno efficacia da domenica 6 dicembre.

