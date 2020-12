Un ennesimo incidente sul lavoro si porta via una giovanissima vita. Una tragedia assurda, che ha gettato nella tristezza più assoluta un’intera comunità. Il giovane stava lavorando in via Kennedy, a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, quando si è materializzata la tragedia. L’incidente si è verificato precisamente intorno alle ore 22 del 4 dicembre. L’operaio aveva appena 23 anni ed era originario della Romania, anche se era ormai residente nel comune veneto.

Il suo nome era Cristian Cuceu. Stando ai primi accertamenti, il suo decesso è sopraggiunto dopo essere rimasto incastrato in un tornio. I soccorsi sono stati tempestivi, ma nonostante l'intervento immediato del Suem non c'è stato nulla da fare. Ovviamente saranno le indagini a stabilire la dinamica esatta dell'accaduto, ma resta lo sconforto per una perdita inaccettabile. La macchina che ha causato la morte del 23enne è stata successivamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco.















I pompieri del locale distaccamento hanno quindi portato a termine l'operazione di sicurezza. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire tutti i passaggi che hanno portato all'incidente mortale. Intervenuto anche il personale dello Spisal. Cuceu prestava servizio all'interno dell'elettromeccanica 'Viotto'. Svolgeva il compito di operatore di macchina computerizzata, cnc. Non resta che attendere gli sviluppi delle indagini per comprendere qualcosa in più sul dramma.















Soltanto alcuni giorni fa si era registrato un incidente sul lavoro mortale a Lecco. La tragedia ha riguardato un giovane operaio, Ugo Gilardi, che ha perso la vita a soli 30 anni. Un mestiere il suo, che gli ha permesso di essere molto conosciuto e stimato nella comunità di Olginate e di Valgreghentino. L'incidente mortale era accaduto alle 8,30 circa, in via Enrico Fermi a Valgreghentino. Nulla da fare per il 30enne rimasto vittima del grave incidente sul lavoro, che non gli ha dato scampo.









Una giornata come le altre e una fase di routine per il mestiere che il giovane 30enne svolgeva nei giardini. Ma questa volta per lui è andata diversamente. In merito alle prime ricostruzioni dei fatti, l’escavatore che Ugo stava scaricando dal furgone sarebbe servito per alcune mansioni di potatura. Forse in seguito a uno sbilanciamento, all’improvviso l’escavatore ha travolto l’uomo.

