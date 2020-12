“Addio padre Leonardo”. Morto tra le fiamme il frate che aiutava di più deboli. Un’intera comunità in lutto

Catania, incendio nella comunità di recupero. Forse di natura dolosa, l’incendio strappa via la vita a padre Leonardo Grasso, responsabile della comunità di recupero della provincia catanese Tenda di San Camillo, ubicata a Riposto. I restanti ospiti del centro, in tutto sei, rimangono illesi. Padre Leonardo si spegne all’età di 78 anni.

La comunità di recupero per tossicodipendenti 'Tenda San Camillo' ha goduto della dedizione di frate Leonardo Grasso da diverso tempo. Padre Leonardo, intervistato per Rai, aveva raccontato al pubblico di La vita in diretta ciò che lo ha spinto, negli anni, a supportare questo impegno umano in primis e poi religioso: "La mia parabola somiglia molto a quella di San Camillo, che dopo una vita scapestrata ha dedicato tutto se stesso ad aiutare gli altri".















E infatti quella di padre Leonardo Grasso è stata una vita spesa per le attività di volontariato al fianco dei malati di Aids. Un'esistenza radicalmente stravolta dopo la perdita dei genitori "senza rimpianti per una vita ricca di divertimenti". Frate Leonardo Grasso, prima di prendere i voti nella comunità camilliana di Acireale, era stato un agente di commercio. Poi incontrò Dio in un momento di profondo dolore e a lui ha deciso di votarsi fino all'ultimo respiro.















Padre Leonardo Grasso era un camilliano da circa 50 anni e si spegne per sempre all'età di 78 anni, dopo essere rimasto intrappolato tra le fiamme dell'incendio scoppiato proprio dove la sua attività misericordiosa ha avuto modo di soccorrere sempre i più bisognosi. Nulla da fare per lui, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo.









Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme e mettere in salvo quante più vite possibili, anche una squadra dei carabinieri della compagnia di Giarre a cui sono state affidate le indagini sulla causa del tragico evento, supportati dagli esperti della scientifica. A fare intervenire i soccorsi è stata una telefonata fatta al 112 dall’interno della stessa comunità.

