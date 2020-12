12enne attraversa la strada e muore investito da un furgone. Stava tornando da scuola

Reggio Emilia, il corpo di un 12enne in una pozza di sangue. La tragedia è accaduta nella frazione di Cella, sulla via Emilia con direzione Parma. La vittima è un ragazzino di soli 12 anni, Youness Lakhdar. Nel giro di pochi istanti, mentre Youness stava camminando a piedi lungo la strada, la Fiat Ducato con alla guida un 35enne non fa in tempo a frenare. Youness viene letteralmente travolto.

Erano le 14,30 quando Youness stava camminando lungo la strada. Il ragazzino era a piedi ed era in procinto di attraversare. Il tratto di strada risulta manchevole delle apposite segnaletiche e delle strisce pedonali e purtroppo una Fiat Dicato in corsa non ha frenato, travolgendo del tutto Youness, prossimo a fare rientro a casa dopo essere uscito da scuola a Cavriago.















Poco dopo il tragico incidente, sul posto sono sopraggiunti prontamente le automobili della polizia municipale e l'ambulanza. Ogni tentativo di soccorso, purtroppo, non è riuscito a portare in salvo la vita del 12enne. Youness è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ma purtroppo è morto poche ore dopo il suo arrivo in reparto.















Secondo quanto riportato su Il Resto del Carlino, la madre, preoccupata nel costatare che il figlio non stesse ancora facendo rientro a casa, avrebbe dato l'allarme alle forze dell'ordine, denunciandone la scomparsa. La donna avrebbe condiviso anche sul proprio profilo Facebook la comunicazione esortando chiunque lo avesse visto a contattarla prontamente.









Purtroppo oltre le aspettative stesse di tutti, il caso è risultato ancora più grave, perchè il corpo del piccolo Youness posava disteso sul manto stradale in una pozza di sangue. Gli agenti della polizia municipale stanno ancora provando a ricostruire la puntuale dinamica dell’incidente letale, mentre i familiari del ragazzino e l’intera comunità ancora sotto choc ne piangono la dolorosa perdita.

