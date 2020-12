“Biglietti già esauriti”. Dpcm Natale, iniziata la grande fuga: cosa sta succedendo

Già in occasione del Dpcm di Natale era iniziata la corsa ad accaparrarsi i biglietti per bus e treni in direzione nord-sud durante il periodo delle prossime festività. Ed è proseguita fino all’esaurimento dei posti. Registrano il tutto esaurito treni ad alta velocità e anche i bus come il popolare Flixbus. Nonostante i posti e il numero dei convogli siano inferiori rispetto allo scorso anno, la corsa al biglietto stride decisamente con le disposizioni che vietano o limitano gli spostamenti in quei giorni per evitare assembramenti che si sono verificati in estate. E già si intravedono le autocertificazioni con le forze dell’ordine costrette a “filtrare” una ridda di giustificazioni.

Quest’anno è tutto stravolto: non contano pranzi con amici fuori porta o brindisi coi parenti. Tutti concentrati sul weekend del 18 dicembre, la settimana prima di Natale. In quei giorni è prevista la “grande fuga” che necessariamente richiede controlli per evitare gli assembramenti e una elevata responsabilità da parte dei singoli. Come sottolinea Massimo Galli, l’infettivologo del Sacco di Milano, “Se tutti pensano “non sarò certo io a peggiorare la situazione comportandomi così”, quel che succede è che la gente si affolla e ammassandosi ricominceremo daccapo”. (Continua dopo la foto)















Se guardiamo alle cifre dell’anno scorso, si sono mosse 10 milioni di persone: anche se ora resteranno sicuramente a casa gli sciatori causa impianti di risalita fermi e i viaggi internazionali che patiscono lockdown, restano comunque tanti coloro che vorranno aprire i regali con i propri parenti: studenti fuori sede, parenti lontani per i quali il cenone è una tradizione. Che l’ansia stia salendo lo dimostrano le prenotazioni dei treni: ieri, nel giro di qualche ora dalla diffusione della bozza del nuovo decreto, già si registravano i primi tutto esaurito. (Continua dopo la foto)















Come si legge sul portale Leggo, sono completi i tre Frecciarossa pomeridiani da Roma a Lecce del 18 dicembre, il Milano–Reggio Calabria delle 20,10, pieno anche il Milano–Napoli del 20 dicembre alle 6,45. I vagoni sono al 50% della capienza per rispettare le regole del distanziamento e le compagnie riorganizzano le linee. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda i bus, Flixbus sta riempiendo in fretta i sedili dei pullman: finiti i posti sul Milano-Napoli di sabato 19 dicembre alle 19,10, solo due disponibili con destinazione Roma il 18 a mezzogiorno. Insomma è altamente probabile il rischio di affollamento sui mezzi pubblici a ridosso del 20 dicembre e il Viminale ha diramato indicazioni precise a questure e prefetture: più agenti di polizia locale e forze dell’ordine nelle stazioni.

GF Vip, Tommaso Zorzi disperato. Si chiude in bagno, poi vomita tutto: “Non me lo doveva fare”