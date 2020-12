Coronavirus, 8 regioni cambiano colore: cosa prevede l’ordinanza del ministro della Salute

“Le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione”. Lo prevede una delle tre ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria in zona gialla. "Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla", prevede una delle tre ordinanze che il ministro firmerà sulla base dei dati della Cabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi.















La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra sabato 5 e domenica 6 dicembre. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando «Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm». Passano da zona rossa a zona arancione la Campania, la Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.















Tre Regioni sono "classificate a rischio alto" di trasmissione di Sars-Cov-2: Calabria, Puglia e Sardegna, quest'ultima a "titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza" dei dati. E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso. La classificazione a rischio alto "per 3 o più settimane consecutive – si legge – prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale".









“L’’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,91”, si legge. “Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni e province autonome – prosegue il documento – Di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”.

