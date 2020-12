Il suo nome è diventato tristemente noto perché legato ad uno dei più efferati crimini degli ultimi anni. Parliamo di Rudy Guede, il cittadino ivoriano condannato come unico responsabile dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia. Guede è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere. Dal 2018 l’uomo ha iniziato a godere di alcuni permessi di semilibertà.

Da diverso tempo, infatti, Rudy Guede segue un percorso di reinserimento sociale ideato e realizzato dal Centro Studi Criminologici di Viterbo grazie al quale ha potuto uscire dal carcere per svolgere diverse attività. Particolare della vicenda, che ha visto l’assoluzione degli unici altri due imputati per l’omicidio, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, è che Rudy Guede, nonostante avesse ammesso la sua presenza in casa nel momento del delitto, si è dichiarato sempre estraneo alla vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)















Oggi, insieme al coordinatore del gruppo di lavoro del Centro Studi Criminologici, Claudio Mariani, Rudy Guede è uscito dal carcere Mammagialla di Viterbo. Il 33enne sarà ospitato in una struttura d’accoglienza del Gruppo assistenti volontari animatori carcerari (Gavac). Già in passato a Guede erano concessi diversi permessi: lo scorso Natale, ad esempio, aveva trascorso le feste ospite fino al 2 gennaio della famiglia della sua maestra delle elementari, presso la quale aveva già alloggiato in occasione di diversi altri permessi premio. (Continua a leggere dopo la foto)















Stavolta le porte del carcere dovrebbero aprirsi in modo definitivo. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, che si occupa delle misure di semilibertà e dei permessi dei detenuti, ha sottolineato come il percorso di reinserimento dell’ivoriano sia stato “particolarmente avanzato”. Con questo provvedimento Guede è stato assegnato ai servizi sociali. È stata dunque accolta la richiesta dell’avvocato Fabrizio Ballarini. (Continua a leggere dopo la foto)









Una vicenda, quella dell’omicidio di Meredith, che è rimasta nel mistero e priva di una esaustiva ricostruzione dei fatti. Il solo colpevole è risultato Rudy Guede, ma i dubbi sulla sua reale responsabilità sono tuttora forti. In ogni caso adesso Rudy potrà cercare di ricostruirsi una vita. Lontano dal clamore creato da quell’orrendo omicidio, lontano da quelle sbarre che lo hanno privato della libertà per tanti anni.

Omicidio Meredith Kercher: Rudy Guede, la notizia arriva in carcere. Cosa è successo