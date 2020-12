“C’è un neonato abbandonato”. E arrestano l’uomo che chiama i soccorsi: è il padre

Si tinge di giallo il ritrovamento di un neonato avvenuto un mese fa, lo scorso 4 novembre di fronte ad una macelleria a Ragusa, in Sicilia. Dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa gli agenti delle Volanti intervennero per soccorrere un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. L’immediato ritrovamento del piccolo e le cure del personale sanitario permisero di salvare la vita al bambino.

Quest'ultimo era stato ritrovato nudo, coperto soltanto da un plaid e con il cordone ombelicale non chiuso. A trovare il piccolo era stato un uomo di 59 anni che aveva raccontato di aver visto un sacchetto di plastica di fronte alla sua macelleria e di aver pensato che fosse spazzatura. Quando poi si era avvicinato aveva sentito i gemiti e si era reso conto di quello che aveva davanti. Aveva chiamato un'amica e poi insieme avevano deciso di avvertire la polizia. Ma le cose non sarebbero andate esattamente così.















Le indagini portate avanti dai poliziotti sembrano smentire l'uomo. Gli agenti hanno scoperto che il 59enne è legato sentimentalmente ad una donna di 41 anni che il giorno del ritrovamento ha chiamato l'uomo e lo ha pregato di andare nella sua abitazione di Modica. La compagna, che aveva appena partorito il loro figlio, chiese all'uomo di portare il piccolo in ospedale, ma questo decise invece di metterlo dentro un sacchetto di plastica e di portarlo poi a Ragusa dove ha messo in scena il finto ritrovamento.















A quel punto solo l'immediato intervento degli agenti consentì di ricoverare il neonato, che aveva trascorso diverso tempo al freddo e senza alcuna cura, in terapia intensiva, salvandogli così la vita. L'uomo, dunque, sarebbe il padre del neonato e avrebbe finto il ritrovamento probabilmente per non doversi più occupare del suo stesso figlio. In ogni caso sarà la magistratura a ricostruire tutti i fatti, l'uomo intanto, dopo i rilevamenti del caso, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.









Il 59enne è ora indagato per abbandono di minore, mentre il neonato è stato affidato due settimane fa ad una famiglia per un anno, in attesa di una possibile adozione. Si è inoltre scatenata una vera e propria gara di solidarietà e numerosi doni sono arrivati al piccolo. A Ragusa è stato anche aperto un conto corrente intestato al piccolo che potrà utilizzare i soldi a partire dal 18esimo anno di vita. D’altra parte l’uomo avrebbe potuto lasciare il bambino anche a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove esiste la “cullina per la vita”, un luogo dove è possibile lasciare i neonati mantenendo l’anonimato, realizzato nel 2016 dal Rotary Club.

