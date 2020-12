Bufera di neve sulla regione, caos autostrade: tir bloccati, traffico in tilt e strade chiuse

Liguria, le condizioni meteo precipitano e mettono in allarme. Come era stato previsto sul sito IlMeteo.it, l’Italia ha già iniziato a ‘imbiancarsi’. Infatti la neve e il maltempo continuano a essere previsti anche durante il prossimo fine settimana. Nel frattempo la situazione in Liguria sembra peggiorare. Infatti da questa mattina a causa della neve e del maltempo, la viabilità ha pagato il prezzo più caro.

Le immagini riprendono in particolare le autostrade A26, A7 e A6 e a diffondere su Twitter è LuceVerde Radio, che dedica alle condizioni meteo regionali un post. Non sfugge lo scenario di confusione sulle arterie stradali. Qui numerosi tir sono rimasti letteralmente bloccati per ore. Alcuni tratti, proprio a causa della presenza della neve, risultano chiusi al traffico.















Come nella regione Campania, e in particolare a Sapri, dove questa mattina si è diffusa la notizia di forti precipitazioni che hanno causato alcuni danni alle abitazioni, impedendo persino la trasmissione della corrente elettrica, anche a Genova la situazione non sembra andare meglio. Infatti nella città ligure sono stati rilevati due sottopassi totalmente allagati, ma anche alberi a rischio caduta.















E sempre come preannunciato nei giorni precedenti, quest'anno la neve arriva persino a coinvolgere le aree a bassa quota. Al momento la situazione più critica, sempre a causa della presenza della neve, viene rilevata sulla A6 Savona-Torino e sulla A26 tra il bivio con la A10 e il tratto Predosa Bettole. Traffico del tutto bloccato, mentre si attende che i soccorsi riescano a ripristinare equilibrio.









Un ulteriore peggioramento si registra sulla A7. Nello specifico sembra del tutto impossibile transitare tra Busalla e Bolzaneto. Neve abbondante anche in Val Bormida, a Valle d’Orba, a Valle Scrivia, a Val d’Aveto e Val Trebbia. Sul posto, i mezzi del soccorso che non arrestano ancora le fasi di attività per sgomberare le strade. Nubifragi e forti piogge previste anche per questo fine settimana. L’allerta meteo non si arresta.

