Lutto nel mondo dello sport. Addio Michael: lottava, ma il tragico colpo finale è arrivato col Covid. Aveva solo 21 anni

Terribile storia nel mondo del ciclismo: è quella di Michael Antonelli, giovanissimo, 21 anni. Il suo è stato un vero e proprio calvario: aveva subito un tremendo incidente nel 2018 quando correva per la Mastromarco Sensi Nibali. Il ciclismo era la sua passione: Michael correva l’edizione numero 72 della Firenze – Viareggio, una classica per le categorie élite e Under 23.

Dopo 91 km della tappa toscana di San Marcello Piteglio (in provincia di Pistoia) perde il controllo della bici in discesa e viene coinvolto in uno scivolone insieme ad altri quattro corridori. Per loro solo qualche botta e qualche livido. Ma per Michael va decisamente peggio: l’impatto con il terreno è violento dopo un volo di venti metri.

chilometri di corsa cadde in un dirupo della tappa Perse il controllo del veicolo al termine di una discesa, coinvolto nello scivolone assieme ad altri quattro ciclisti. Loro riuscirono a cavarsela con qualche livido, a lui andò peggio. Precipitò per una ventina di metri e l'impatto con il terreno fu violento.















Il ragazzo batte la testa e le conseguenze sono gravi: Antonelli va in coma e da quel momento non riesce più a riprendersi. Viene trasportato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze. Per lui inizia una battaglia per sopravvivere. Dopo la terapia intensiva inizia un lungo percorso di riabilitazione per tornare ad avere una vita normale. Ha sempre avuto accanto la sua famiglia che non lo ha mai lasciato solo neanche per un minuto.















La riabilitazione prende il via prima nell'istituto di Montecatone (Imola) e poi prosegue al Centro di Riabilitazione Luce sul Mare di Torre Pedrera di Rimini. Tanti giorni di sofferenza poi di recente un'altra doccia gelata: il Coronavirus attacca il suo corpo, già fiaccato e debilitato. Gli effetti del Covid gli hanno tolto l'ultima speranza di riprendersi dal terribile incidente. Michael Antonelli, 21 anni compiuti il 30 novembre è morto, all'ospedale di San Marino, dove era stato ricoverato per una grave crisi respiratoria provocata dal Covid-19.









Le sue condizioni di salute sono apparse subito preoccupanti nonostante il trasporto nel Reparto di Terapia Intensiva. La mamma Marina, il fratello Mattia e tutti i familiari sono stati vicini al ragazzo fino all’ultimo, fino a quando non è arrivata la tragica notizia comunicata dai medici dell’ospedale. La Mastromarco Sensi Nibali con il presidente Carlo Franceschi, con il direttore sportivo Gabriele Balducci e gli altri dirigenti, è stata sempre vicina attraverso le iniziative intraprese ed in queste ore è profondo il dolore e la tristezza per quanto successo. Gli stessi sentimenti anche nell’A.S.Aurora del presidente Giampaolo Ristori, la società organizzatrice della Firenze-Viareggio.

