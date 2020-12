“L’emergenza Covid in Italia? Questa è la verità”. L’attacco di Guido Bertolaso è senza precedenti. Cosa sta succedendo

Emergenza Covid, il nuovo Dpcm fa discutere. Come previsto, con il Natale alle porte, il nuovo Dpcm declamato il 3 dicembre 2020 dal Premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa avvenuta in diretta a meno di 24 ore dall’entrata in vigore solleva già i primi disappunti. Sembrerebbero essere norme molto restrittive in un periodo di festività, come quello della ricorrenza natalizia, da trascorrere con le persone più care.

Il commento arriva su Facebook da parte di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Senza alcun filtro, Bertolaso ha così parlato alla platea social: “Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi aggiunge a chiusura del messaggio pubblico: “Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza”. Parole forti da parte dell’ex capo della Protezione Civile a poche settimane di distanza dalla Vigilia. Il disappunto di Bertolaso sottolinea: “Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461, poco più del 50% degli Usa!! Lo sapete quanti giorni di scuola hanno fatto i liceali della Campania dal 4 marzo scorso ad oggi? 14”. (Continua a leggere dopo la foto).















Per poi proseguire con un focus: “I Covid hospital della Fiera di Milano e di Civitanova Marche sono pieni da settimane (purtroppo), ma erano inutili giusto?”, per poi affermare: “Il presidente del Consiglio continua a fare conferenze a reti unificate senza contraddittorio, ignorando l’esistenza del Parlamento e omettendo di usare l’unica parola che dovrebbe pronunciare: scusateci”. (Continua a leggere dopo le foto).









Nelle ultime settimane anche Guido Bertolaso si è trovato al centro delle polemiche. L’episodio risale al 24 novembre, quando i consiglieri comunali di Spoleto lo attendevano nelle vesti di consulente della Regione per l’emergenza Covid. Al suo posto, invece, il commissario della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e la dottoressa Orietta Rossi. Tante le polemiche in merito, tra esponenti del Partito democratico e di Fratelli d’Italia a cui Bertolaso ha fornito risposta: la sua assenza era dovuta ad alcuni impegni da gestire nelle Marche.

“Seimila euro di vestiti al cardinale”. Il particolare regalo al porporato. E scoppia il caso: “Insulto alla miseria”