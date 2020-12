“Seimila euro di vestiti al cardinale”. Il particolare regalo al porporato. E scoppia il caso: “Insulto alla miseria”

Monteroni di Lecce, la decisione presa fa discutere non poco. Facile comprendere i motivi che hanno spinto a sollevare un polverone in seguito alla delibera di giunta approvata dal Comune leccese. Un acquisto di vestiti da destinare al cardinale pugliese Marcello Semeraro per un totale che fa girare la testa. La somma verrebbe sottratta direttamente al bilancio comunale. Ecco cosa è accaduto nello specifico.

Da poco ha ottenuto la nomina da Papa Francesco, il Cardinal Marcello Semeraro preso di mira dall'opinione pubblica di Monteroni a Sinistra: "Quel dono è un insulto per le tante persone, lavoratori, disoccupati, donne e uomini che vedono le loro condizioni di disagio aggravate". Una cifra decisamente esorbitante sarà prevista, infatti, per l'acquisto dei vestiti di Semeraro.















Nello specifico, proprio come riportato sulla delibera, il "dono" caratterizzato da "una valenza simbolica e, al tempo stesso, non solo sia ben augurante e accompagni l'illustre Prelato in questo nuovo, impegnativo percorso pastorale, ma anche significhi promozione del nome della Città di Monteroni di Lecce a livello internazionale" è pari a un valore in denaro di ben 6mila euro.















Un regalo costosissimo che ha portato la lista "Monteroni a Sinistra" a chiedere espressamente al cardinale pugliese fresco di nomina a convertire la somma in opere caritatevoli. Così si leggere nel testo integrale della lettera presentata al Cardinal Marcello Semeraro: "In questo periodo di forte difficoltà, un dono che abbia una valenza simbolica di seimila euro è un insulto per le tante persone, lavoratori, disoccupati, donne e uomini che vedono le loro condizioni di disagio aggravate".









E ancora: “È una cifra che non ha niente a che vedere con l’immensa felicità della comunità, ma è una cifra che può essere spesa in altro modo, come Lei stesso avrà modo sicuramente di dire”. Monteroni a Sinistra chiede quindi al cardinale “di intercedere e far si che questo esoso dono possa essere devoluto ad opere caritatevoli o al benessere dei monteronesi. Siamo anche sicuri che altri doni possono essere meno dispendiosi, ma più idonei. Siamo anche certi che alla giunta comunale non manchino le iniziative e che si troverà il modo di risparmiare per il benessere dei nostri concittadini, tutti provati dalla profonda sofferenza dettata da questo periodo di arresto economico e sanitario”.

