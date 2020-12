All’età di 81 anni si è spento Mario Maraschi, protagonista del panorama calcistico con la maglia della Sampdoria: 14 reti in 57 presenze con la casacca blucerchiata. Ex attaccante di Vicenza, Milan, Fiorentina, Bologna e Lazio, punta di diamante originario di Lodi, residente ad Arcugnano in provincia di Vicenza.

Iconica la rovesciata di Mario Maraschi contro il Genoa nel famoso derby ligure degli anni Settanta, idolo indiscusso per i tifosi della Sampdoria. In quel frangente la Sud esplose di gioia e da quel giorno venne ricordato da tutti per quel preciso gesto tecnico da assoluto fuoriclasse. (Continua dopo le foto)





























Maraschi è spento all’età di 81 anni, proprio nel giorno dell’ultimo saluto ad un altro grande biancorosso, Ernesto Galli. Per Mario Maraschi 116 presenze e 32 reti con la maglia del Lanerossi nei due bienni dal 1965 al 1967 (59 partite e 13 reti) e tra il 1970 e il 1972 (54-19). Arrivato a Vicenza da Bologna nel 1965 centrò subito uno storico sesto posto a fianco di Luis Vinicio capocannoniere e l’anno dopo con i suoi gol fu determinante per la salvezza dei biancorossi. Passato alla Fiorentina, con i viola Maraschi vinse uno scudetto nella stagione 1969-70, prima del ritorno all’ombra dei Berici. (Continua dopo le foto)









Qualche commento dei suoi tifosi affezionati: “Uno dei grandi della mia gioventù! Ho visto il 1° ed il 2°scudetto: gioie incommensurabili! Purtroppo penso che non vedrò il terzo e provo una grande delusione. Mario, sei stato campione vero. Grazie di tutto. Anche per avermi fatto sognare. Addio! La terra ti sia lieve. “Un dolore fortissimo! Le sue reti nell’anno del secondo Scudetto, quella potenza in campo con le altre 10 glorie. Indimenticabile Mario. Riposa in Pace”. “Preparavo l’esame di stato – nelle ultime giornate tutto il calcio trametteva solo partite che non contavano né per lo scudetto né per la retrocessione e alla fine si collegavano i campi principali. Non dimenticherò mai la voce di Enrico Ameri: qui Torino la Fiorentina è Campione d’Italia. come potremmo mai dimenticare il mitico Mario Maraschi. Rip Grande bomber”.

