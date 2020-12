Nella giornata del 3 dicembre il bollettino del coronavirus in Italia ha segnato un numero davvero molto grave. Per quanto riguarda i positivi, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 23.225 nuovi contagiati su 226.729 tamponi processati. Ieri, 2 dicembre, erano stati registrati 20.709 nuovi infetti e analizzati 207.143 tamponi. Gli attualmente positivi ammontano a 759.982, 1.248 in meno rispetto a ieri, quando era avvenuto un decremento pari a 18.715 persone. Drammatico il numero dei morti.

Infatti, i decessi nell’ultimo giorno sono stati 993, dunque si è sfiorata la terribile cifra dei 1000 morti. Si tratta del dato peggiore dall’inizio della pandemia, visto che il precedente record era del 27 marzo scorso con 969 vittime in un giorno. Il totale dei pazienti che non ce l’hanno fatta è di 58.038. I guariti o dimessi di oggi sono 23.474. Il numero complessivo dei casi, considerando anche i deceduti e i guariti, è di 1 milione 664.829. In Lombardia il maggior numero dei morti del 3 dicembre. (Continua dopo la foto)















Dunque, i pazienti che sono deceduti sono giunti soprattutto dalle seguenti regioni: la Lombardia ne conta 347, il Veneto 95, il Piemonte 92, l’Emilia-Romagna 85, la Campania 54 e il Friuli-Venezia Giulia 52. Per quanto concerne invece i nuovi positivi, la Lombardia ha segnalato 3.751 casi, la Campania 2.295, il Piemonte 2.230, il Lazio 1.769 e l’Emilia-Romagna 1.760. I malati in terapia intensiva sono 3.597, dunque in calo di 19 unità rispetto alla data del 2 dicembre. (Continua dopo la foto)















I ricoverati con sintomi sono 31.772, 682 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare 724.613, in diminuzione di 547 unità. Nella regione Campania e in particolare nella città di Napoli è stato deciso di testare numerose persone rom che vivono nel campo di Scampia per capire quanti di loro abbiano contratto il Covid-19. E il dato emerso è stato più che preoccupante. Il personale della Asl Napoli 1 si è recato nel campo rom e ha fatto i test a bambini, anziani e adulti. (Continua dopo la foto)









Secondo quanto fin qui riferito, su 370 tamponi eseguiti 95 persone sono positive al nuovo coronavirus. Per questa ragione il governatore Vincenzo De Luca ha disposto l’istituzione di una zona rossa lungo la Circumvallazione esterna di Scampia. Allo stato attuale la zona rossa avrà una durata minima di 14 giorni, ma non è escluso che possa essere prorogata nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

