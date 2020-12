“Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti…”. Un messaggio che sembra alludere ad un esponente delle forze dell’ordine della zona, nel dettaglio a un maresciallo dei carabinieri di una stazione di Bellano, a pochi chilometri da Lecco. Ad accusare l’uomo non sarebbe solo un marito, bensì un gruppo che inviterebbe l’ufficiale 56enne a placare i suoi istinti da don giovanni.

Pena: la garanzia di dolori fisici e l'acquisto di un chilo di carne da fissare sull'occhio. Una storia che se non fosse finita sui giornali di tutta Italia avrebbe dell'inverosimile ma che forse è lo è meno di quanto si possa credere, non dissimile di quello che succede in migliaia di altre realtà italiane dove la figura geometrica preferita resta il triangolo. A stupire è la figura tirata in causa.















Un insospettabile maresciallo dei carabinieri che, al rispetto della legge, univa quel pizzico di galanteria e un aspetto fisico non proprio trascurabile trasformandosi da tutore dell'ordine in seduttore. Tutto così? Forse no. Perché il maresciallo nega tutto, affermando che sporgerà accusa di diffamazione contro ignoti. «Non la vendetta di mariti gelosi, ma solo il tentativo di farmi cacciare via da parte di qualcuno che ce l'ha con me. Non riesco a immaginare di chi possa trattarsi: non ho mai avuto screzi con nessuno».















Così ha affermato il militare, come riporta il TgCom24, e infatti rischia l'allontanamento per incompatibilità ambientale. Ora è stata avviata un'inchiesta dopo la denuncia sporta dai proprietari dell'immobile su cui è comparsa la scritta.Nel frattempo il Comune ha dovuto rimuovere le scritte ingiuriose dalla scuola e dovrà essere effettuato un ulteriore intervento per ripitturare il muretto. Anche la scritta apparsa sul muro della palazzina è stata cancellata e il condominio avrebbe sporto denuncia per il vandalismo.











Intanto gli accertamenti proseguono per individuare il responsabile. Una storia originale, ambientata a Bellano, che avrebbe tutti gli ingredienti per ispirare il prossimo romanzo dello scrittore Andrea Vitali.

