Mamma ricoverata rivede la figlia dopo tanto tempo. Ha un infarto, muore poco dopo

Il suo cuore non ha retto: troppo forte l’emozione di rivedere la figlia dopo tanto tempo a causa del Covid. Una donna anziana, ospite di una Rsa del bresciano – Casa Albergo di Montichiari – è morta d’infarto dopo aver visto la figlia in videochiamata. Infatti per le restrizioni attuate a causa della pandemia l’anziana non poteva incontrare nessuno da settimane, neanche i parenti più stretti.

Per cercare di annullare la distanza tra familiari, i gestori della residenza sanitaria hanno pensato di renderla felice permettendole almeno di parlare con la figlia online. Tuttavia il suo cuore non ha retto alla grande emozione e la donna è morta per arresto cardiocircolatorio.















La tragedia è stata raccontata in Consiglio comunale da Ferruccio Capra, presidente di Montichiari Multiservizi che gestisce la Casa di riposo, per far capire i devastanti effetti collaterali del Covid 19 sulle persone fragili. Attualmente la Rsa Casa Albergo ospita 92 pazienti e ha deciso di realizzare una "tenda degli abbracci'. Si tratta di una struttura con pareti in plastica rigida e al centro un velo morbido dotato di maniche, In questo modo ospiti e parenti si possono incontrare, e toccare, in piena sicurezza.













E soprattutto potranno tornare a vedere i loro cari che sono ricoverati nella struttura e che vanno difesi dalla pandemia. A raccontare tutto è Ferruccio Capra, il presidente di Montichiari Multiservizi: "Si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso così di farle incontrare, madre e figlia, online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto. È stato un giorno terribile" ha riferito sottolineando la sofferenza dei pazienti per essere isolati dai loro cari, a causa delle norme anticovid.









“Gli anziani privati dei loro affetti sono sottoposti a una dura prova psicologica, ma per fortuna medici e infermieri sono davvero professionali e dotati di un grande senso di umanità – ha spiegato Capra -. A volte però non basta: come il caso di questa 92enne si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo voluto in tuti i modi farla incontrare con la figlia, ma poco dopo è stata uccisa da un infarto”. L’adozione della tenda degli abbracci “permetterà agli ospiti – ha aggiunto Capra – di sentire soprattutto che i loro cari non li hanno lasciati, di comprendere che i familiari ci sono e non li hanno abbandonati”.

