Il nuovo Dpcm del governo, che sarà valido anche per i giorni più caldi delle festività natalizie, dovrebbe confermare la linea dura affinché si possa evitare una terza ondata di coronavirus tra gennaio e febbraio. Ciò che sta facendo discutere moltissimo in queste ore è è la regola che prevedrebbe l’impossibilità di spostarsi da un comune all’altro nei giorni festivi. Quindi, non solo un divieto di spostamenti da una regione all’altra, ma anche di comune in comune. Ed è bufera.

Dopo aver appreso di questa notizia, il popolo della rete e soprattutto gli utenti Twitter sono esplosi di rabbia. Non riescono proprio ad accettare una limitazione del genere, non a caso uno dei trending topic più ricorrenti è diventato #congiuntifuoricomune. Bisogna comunque precisare che nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa dall’esecutivo capitanato dal premier Giuseppe Conte, ma solo l’aver sentito queste indiscrezioni ha fatto infuriare molti italiani. (Continua dopo la foto)















Tantissime persone rischierebbero di trascorrere in solitudine le giornate di feste, visto che non avrebbero la possibilità di recarsi a casa di altri familiari o di fidanzati che non vivono sotto lo stesso tetto. Questo divieto entrerebbe in vigore il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio 2021. Ecco alcuni dei tweet polemici: “Benvenuti nel Paese dove solo la fede al dito fa famiglia”, “Il nuovo Dpcm è egoista: decido di trascorrere il Natale da fuorisede per tutelare mia nonna, ma non posso andare dal partner nella mia regione”. (Continua dopo la foto)













Ma non è tutto perché altri utenti hanno aggiunto: “Si può andare all’estero, ma non in un comune diverso dal proprio per vedere una persona. Fatico a trovare il senso”, “Dpcm o no, io lunedì andrò dalla mia ragazza. Tanto vedo che ognuno fa il ca..o che vuole e di rispettare le regole idiote mi sono anche stufato”, “Le vacanze all’estero vanno bene, io che voglio andare a trovare mio padre in un’altra regione semplicemente perché non lo vedo da mesi ed è solo, non va bene”. (Continua dopo la foto)









Il nuovo Dpcm è egoista: decido di trascorrere il Natale da fuorisede per tutelare la salute di mia nonna anziana, ma non posso far visita al mio partner nella mia stessa Regione.#congiuntifuoricomune — Morena La Grotta (@morena_lagrotta) December 2, 2020

#Dpcm o no,io lunedì andrò dalla mia ragazza.Tanto vedo che ognuno fa il cazzo che vuole e di rispettare regole idiote mi sono anche stufato.#congiuntifuoricomune — Francesco Zito (@CescZito) December 2, 2020

Altri utenti di Twitter hanno scritto ancora: “Facciamo sacrifici adesso per essere liberi a Natale e poi blocchi gli spostamenti a Natale. Ridicolo”, “Ma come vi viene in mente di riaprire tutti i negozi, far vedere le persone dentro un comune, dire sì alle vacanze all’estero ma impedire ai fidanzati di incontrarsi per settimane e settimane? Quanto costava un’autocertificazione come maggio?”.

